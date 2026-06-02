Piątek po Bożym Ciele 2026 i nie tylko – propozycja wprowadzenia dodatkowych, ustawowych dni wolnych od pracy

Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja w sprawie wprowadzenia nowych dni wolnych od pracy. Autor petycji zaproponował ustanowienie następujących dni wolnych:

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

2 maja

Piątek po Bożym Ciele

2 listopada (Dzień Zaduszny)

31 grudnia

Głównym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem tych zmian ma być możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną oraz ułatwienie organizacji życia prywatnego. Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach, petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. Do tej pory nie zapadło jednak rozstrzygnięcie w tej sprawie. Podobna petycja została złożona również do Sejmu, jednak postulat rozszerzenia katalogu dni wolnych od pracy został odrzucony przez Komisję ds. Petycji.

Aktualna lista dni wolnych od pracy 2026 r. Kiedy planować urlop?

Katalog dni wolnych od pracy określa krótka i wyjątkowo czytelna Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). Przepisy zawierają zamkniętą listę świąt ustawowo wolnych od pracy. Są to:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Od zeszłego roku katalog dni ustawowo wolnych od pracy został rozszerzony – po burzliwej debacie i kontrowersjach dotyczących procesu legislacyjnego (z perspektywy organizacji pracodawców) – o Wigilię Bożego Narodzenia, która obecnie jest dniem wolnym od pracy.

Mało kto pogardziłby dodatkowym dniem wolnym

Widać to chociażby na przykładzie dostępności lokali w turystycznych miejscowościach. W górach czy nad morzem znalezienie wolnego apartamentu graniczy z cudem, a ceny są wysokie. Doba w nadmorskim kempingu kosztuje nawet 800 do 1000 zł. Pobyt w hotelu z basenem to koszt nawet 1600 zł za dobę. Z tego względu coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazd za granicę. Najpopularniejszymi kierunkami są Turcja, Grecja czy Egipt. Na popularności zyskują również Hiszpania i Malta.

Nowy dzień wolny od pracy w 2026 roku? Czy można już anulować wnioski urlopowe?

Prezydent może zgłosić inicjatywę ustawodawczą, jednak ostateczna decyzja należy do parlamentu. Każda zmiana w katalogu dni wolnych wymaga nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy, a więc przejścia pełnej procedury legislacyjnej i uzyskania zgody Sejmu oraz Senatu.

Tego rodzaju zmiany nie zdarzają się często. Wprowadzenie nowych dni wolnych wywołuje bowiem spory dotyczące wpływu na gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Organizacje pracodawców - m.in. Konfederacja Lewiatan – regularnie krytykują propozycje rozszerzania katalogu dni wolnych od pracy, wskazując na ich potencjalne koszty dla gospodarki.

Na dzień dzisiejszy nie przepisów ani decyzji, które wprowadzałyby wolne w piątek po Bożym Ciele. Oznacza to, że 5 czerwca nadal pozostaje zwykłym dniem pracy, chyba że pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy lub pracodawca wprowadzi w firmie dzień wolny organizacyjnie.

A jednak ktoś w piątek po Bożym Ciele - wolne będzie miał

Istnieją bowiem grupy zawodowe, które – niezależnie od petycji czy projektów ustaw – mają w tym dniu wolne od pracy. Chodzi głównie o urzędy i instytucje publiczne, takie jak urzędy gmin, starostwa oraz inne jednostki administracyjne, a także szkoły i placówki oświatowe. Warto jednak dodać, że część nauczycieli będzie musiała w tym dniu pełnić dyżury. Coraz częściej także firmy prywatne decydują się na udzielenie dnia wolnego w piątek po Bożym Ciele – traktując to jako formę niefinansowej gratyfikacji dla pracowników.

Piątek po Bożym Ciele dniem wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Niektórzy pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny bez sięgania po urlop wypoczynkowy. Powód? W 2026 roku Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę, 15 sierpnia. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Oznacza to, że za święto przypadające w sobotę pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik zachowuje należny odpoczynek i nie pracuje dłużej niż przewidują przepisy.

Źródło:

Kancelaria Prezydenta RP

Podstawa prawna

Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296)

Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 299)

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)