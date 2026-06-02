Nowe ograniczenia i wyższe mandaty na Słowacji

Jeżeli prezydent Peter Pellegrini podpisze nowelizację, to zacznie ona obowiązywać od września. Nowe przepisy przewidują zaostrzenie kar za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę oraz poza terenem zabudowanym o ponad 60 km na godzinę. Mandat będzie wynosić 300 euro.

Zgodnie z nowymi przepisami obniżona zostaje do 10 km na godzinę maksymalna prędkość dla pojazdów, którym znaki drogowe zezwalają na wjazd do strefy dla pieszych. Do tej pory limit wynosił 30 km na godzinę.

Zmieniają się również zasady dotyczące pieszych przechodzących przez ulicę w miejscach do tego wyznaczonych. Zgodnie z nowelizacją pieszy nie będzie mógł nagle wkroczyć na przejście. Nie może też korzystać w tym czasie z telefonu komórkowego i innych urządzeń, które ograniczają zdolność do obserwowania sytuacji na drodze.

Ograniczenia także dla hulajnóg elektrycznych

Ponadto w ruchu drogowym zabronione będzie korzystanie z hulajnóg z silnikiem pomocniczym lub silnikiem elektrycznym, które pozwalają osiągnąć prędkość większą niż 25 km na godzinę. Wprowadzono także zakaz spożywania alkoholu dla pasażerów motocykli, tandemów, w tym także atrakcji turystycznych, takich jak beerbike.

Wprowadzane są również surowsze warunki dla usług taksówkowych oraz dodatkowo uregulowano parkowanie w miastach i gminach. Jeden z przepisów znosi zakaz zawracania na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Teraz zawracać będzie można, chyba że nie pozwalają na to znaki drogowe.

Piotr Górecki (PAP)