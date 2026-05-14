Niedawno Premier Słowacji Robert Fico przyleciał do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa, gdzie złożył kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza. Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej – mówił jako jedyny przedstawiciel UE na wydarzeniu. Teraz wydano oświadczenie krytykujące działania Federacji Rosyjskiej.

Słowacja potępia rosyjski atak. Mocne oświadczenie

Słowacja potępia zmasowane ataki powietrzne Rosji na terytorium Ukrainy w środę (13 maja) i czwartek, które dotarły aż do Użhorodu w obwodzie zakarpackim, niedaleko granicy ze Słowacją, gdzie mieszka liczna mniejszość słowacka – oświadczył w czwartek minister spraw zagranicznych Juraj Blanar. Według jego oświadczenia przekazanego TASR przez departament komunikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich, ataki nastąpiły bezpośrednio po okresach krótkich rozejmów, które mogłyby stworzyć przestrzeń do deeskalacji napięć, długotrwałego i zrównoważonego zawieszenia broni oraz kontynuacji negocjacji pokojowych.

Dalsze ataki na obszary cywilne i infrastrukturę krytyczną zarówno na terytorium Ukrainy, jak i Rosji nie zwiększają potencjału procesu pokojowego – stwierdził Blanar. Wręcz przeciwnie, taka eskalacja zawęża pole do dialogu pokojowego na temat tego, jak zakończyć wojnę i osiągnąć trwały i sprawiedliwy pokój – dodał.

Największy atak od początku wojny

W środę obwód zakarpacki na zachodzie Ukrainy stawił czoła największemu atakowi Rosji od początku inwazji w lutym 2022 roku. Według danych ukraińskich sił zbrojnych, podczas nalotu w przestrzeń powietrzną Zakarpacia wtargnęło jedenaście bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed i Geran. Większość z nich została zestrzelona lub unieruchomiona przez ukraińskie siły obrony powietrznej i jednostki walki elektronicznej. Drony zostały podobno przechwycone w ukraińskiej przestrzeni powietrznej zaledwie 50 kilometrów od granicy ze Słowacją. W odpowiedzi na atak Słowacja zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą ze względów bezpieczeństwa.