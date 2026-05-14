Słowacja piętnuje rosyjską agresję przy swojej granicy. Wydano mocne oświadczenie

Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:44
Słowacja stanowczo potępiła zmasowane ataki powietrzne Rosji na Ukrainę, które w ostatnich dniach dotarły niebezpiecznie blisko słowackiej granicy. Szef dyplomacji, Juraj Blanar, wydał oświadczenie, w którym wskazuje na niszczycielski wpływ eskalacji na proces pokojowy.

Niedawno Premier Słowacji Robert Fico przyleciał do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa, gdzie złożył kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza. Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej – mówił jako jedyny przedstawiciel UE na wydarzeniu. Teraz wydano oświadczenie krytykujące działania Federacji Rosyjskiej.

Słowacja potępia rosyjski atak. Mocne oświadczenie

Słowacja potępia zmasowane ataki powietrzne Rosji na terytorium Ukrainy w środę (13 maja) i czwartek, które dotarły aż do Użhorodu w obwodzie zakarpackim, niedaleko granicy ze Słowacją, gdzie mieszka liczna mniejszość słowacka – oświadczył w czwartek minister spraw zagranicznych Juraj Blanar. Według jego oświadczenia przekazanego TASR przez departament komunikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich, ataki nastąpiły bezpośrednio po okresach krótkich rozejmów, które mogłyby stworzyć przestrzeń do deeskalacji napięć, długotrwałego i zrównoważonego zawieszenia broni oraz kontynuacji negocjacji pokojowych.

Dalsze ataki na obszary cywilne i infrastrukturę krytyczną zarówno na terytorium Ukrainy, jak i Rosji nie zwiększają potencjału procesu pokojowego – stwierdził Blanar. Wręcz przeciwnie, taka eskalacja zawęża pole do dialogu pokojowego na temat tego, jak zakończyć wojnę i osiągnąć trwały i sprawiedliwy pokój – dodał.

Największy atak od początku wojny

W środę obwód zakarpacki na zachodzie Ukrainy stawił czoła największemu atakowi Rosji od początku inwazji w lutym 2022 roku. Według danych ukraińskich sił zbrojnych, podczas nalotu w przestrzeń powietrzną Zakarpacia wtargnęło jedenaście bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed i Geran. Większość z nich została zestrzelona lub unieruchomiona przez ukraińskie siły obrony powietrznej i jednostki walki elektronicznej. Drony zostały podobno przechwycone w ukraińskiej przestrzeni powietrznej zaledwie 50 kilometrów od granicy ze Słowacją. W odpowiedzi na atak Słowacja zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą ze względów bezpieczeństwa.

