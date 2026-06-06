Forsal logo

Dłuższy urlop i dodatkowe świadczenia pieniężne dla pracowników – żeby nie przepadło, trzeba złożyć wniosek do ZUS

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
dzisiaj, 08:45
pracownik, urlop, świadczenie, ZUS, pieniądze
Dłuższy urlop i dodatkowe świadczenia pieniężne dla pracowników – żeby nie przepadło, trzeba złożyć wniosek do ZUS/Shutterstock
Od 1 stycznia, a w przypadku pracodawców spoza sektora finansów publicznych – od 1 maja, na mocy znowelizowanego Kodeksu pracy, możliwe jest wnioskowanie o doliczenie do stażu pracy m.in. okresów prowadzenia działalności gospodarczej, pracy w rolnictwie czy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. Aby nie stracić możliwości uzyskania dodatkowych uprawnień, należy złożyć wniosek do ZUS. Uwaga - termin na jego złożenie jest ograniczony.

Okres zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców. Co jeszcze wlicza się do stażu pracy?

W aktualnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat oraz 26 dni w przypadku stażu pracy wynoszącego co najmniej 10 lat. O długości urlopu decyduje staż pracy, czyli łączny okres zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Do stażu pracy wlicza się m.in. okres zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców, niezależnie od przerw czy sposobu rozwiązania stosunku pracy, okres nauki zgodnie z określonymi limitami zależnymi od rodzaju ukończonej szkoły, okresy służby w Policji, wojsku i innych formacjach, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w ramach szkolenia czy stażu, okres pracy w gospodarstwie rolnym, okres pracy za granicą, a także inne szczególne przypadki przewidziane przepisami prawa.

Po nowelizacji do stażu pracy zalicza się także okres wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej

To jednak nie wszystko. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, od teraz wlicza się także okresy wykonywania umowy agencyjnej, współpracy z osobami wykonującymi takie umowy lub prowadzącymi działalność gospodarczą, a także okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych – o ile za te okresy opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

Wliczeniu podlegają także okresy prowadzenia działalności gospodarczej, w których dana osoba nie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – pod warunkiem opłacenia składek emerytalnych i rentowych -oraz okres wykonywania pracy zarobkowej za granicą na innej podstawie niż stosunek pracy. Dodatkowo do katalogu okresów służby wliczanych do stażu zatrudnienia dopisano służbę w Straży Marszałkowskiej oraz w Służbie Celno-Skarbowej.

Dłuższy urlop wypoczynkowy, dodatkowe świadczenia pieniężne oraz inne uprawnienia pracownicze

W praktyce zmiany te oznaczają, że osoba zatrudniona obecnie na podstawie umowy o pracę, która wcześniej wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadziła działalność gospodarczą, zyskuje prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego, jeżeli po doliczeniu tych okresów jej staż pracy przekroczy 10 lat.

Ważne

Znaczenie ma również fakt, że okres wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z obecnym pracodawcą wlicza się do tzw. zakładowego stażu pracy. Od tego stażu zależą m.in. długość okresu wypowiedzenia, wysokość odprawy przy rozwiązaniu umowy o pracę, a także prawo do dodatków stażowych i nagród jubileuszowych, jeżeli przewidują je wewnętrzne przepisy obowiązujące u danego pracodawcy.

W praktyce oznacza to, że pracownik, który wcześniej wykonywał zlecenia dla obecnego pracodawcy, może uzyskać nie tylko prawo do dłuższego urlopu, lecz także wyższe odprawy oraz dłuższy okres wypowiedzenia.

Aby uzyskać dodatkowe uprawnienia oraz świadczenia należy złożyć wniosek do ZUS – czas na jego złożenie jest ograniczony

Potwierdzeniem powyższych okresów jest zaświadczenie z ZUS, wydawane na wniosek zainteresowanej osoby w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu.

Ważne

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy pracownicy mają 24 miesiące na dostarczenie pracodawcy dokumentów potwierdzających nowe okresy stażu pracy.

W przypadku pracowników samorządowych termin ten liczony jest od 1 stycznia bieżącego roku. Dla pracodawców spoza sektora finansów publicznych przepisy zaczęły obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, czyli od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie tego terminu tj. 1 maja 2026 r.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, staż pracy można udokumentować poprzez przedstawienie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakończone okresy zatrudnienia mogą być potwierdzane również innymi dokumentami, takimi jak pisemne zaświadczenia pracodawców czy legitymacje ubezpieczeniowe zawierające odpowiednie wpisy dotyczące okresów zatrudnienia.

Pierwsze efekty nowelizacji Kodeksu pracy – tysiące pracowników przelicza staż pracy

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w Warszawie wpłynęło ponad dwa tysiące zaświadczeń z ZUS dokumentujących wyższy staż pracy urzędników miejskich, w Poznaniu odnotowano blisko 350 wniosków, natomiast w Lublinie, Radomiu i Katowicach – ponad 100 wniosków w każdej z tych jednostek.

Łącznie informacje o liczbie wniosków przekazało 27 miast, w tym Warszawa – ponad 2000, Poznań – blisko 350, Lublin – ponad 170, Radom – 143, Katowice – 137, Bydgoszcz – 112, Częstochowa – 109, Rzeszów – 86, Jelenia Góra – 67, Olsztyn – 60, Koszalin – 58, Elbląg – 57, Włocławek – 54, Gorzów Wielkopolski – 41, Ostrołęka – 36, Chełm – 35, Leszno – 32, Zamość – 28, Tarnów – 25, Konin – 23, Łomża – 23, Piła – 22, Siedlce – 22, Tarnobrzeg – 20, Skierniewice – 14, Krosno – 14 oraz Sieradz – 13.

W dużych miastach już teraz wiadomo, że na dodatkowe świadczenia, w tym wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych, konieczne będzie zabezpieczenie w budżetach nawet kilkuset tysięcy złotych. W Poznaniu szacunkowy roczny koszt samych zmian w wysokości dodatku za wieloletnią pracę wyniesie ponad 480 tys. zł brutto. W związku ze stosowaniem nowych przepisów dotyczących stażu pracy większość miast już teraz deklaruje konieczność wprowadzenia korekt w budżetach na 2026 rok. Od 1 maja 2026 r. również pozostali pracodawcy muszą przygotować się na dodatkowe koszty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2025 poz. 277)

Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1423)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
redaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDłuższy urlop i dodatkowe świadczenia pieniężne dla pracowników – żeby nie przepadło, trzeba złożyć wniosek do ZUS »
Tematy: ZUSświadczeniepracodawcapracownik
Powiązane
płot
Jaka jest maksymalna dopuszczalna wysokość płotu?
nieruchomości, właściciel, posiadanie, zasiedzenie, dziedziczenie
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
woda, studnia, zezwolenie, kary, odwołanie
100 tys. zł kary za przekroczenie dziennego limitu poboru wody ze studni
Zobacz
|
limit, paliwo, rząd, ropa, ceny paliw
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Niedziela handlowa 07.06.2026: sklepy otwarte 7 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 07.06.2026: sklepy otwarte 7 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, MRPiPS
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj