Prawo do otrzymywania uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia.

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależnione od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przeciętne uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. W 2026 roku wyniosła ona 2 259,01 zł brutto. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych.

Jak informuje Komenda Główna Policji, uposażenie zasadnicze waha się między 5 463,82 zł netto dla kursanta bez dodatku stołecznego po ukończeniu 26 roku życia do 6 791,07 zł netto dla funkcjonariusza policji z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji (po ukończeniu 26 r.ż.)

Dodatek służbowy przyznaje się policjantowi w stawkach kwotowych na czas nieokreślony. Przyznanie dodatku służbowego oraz jego wysokość jest uzależniona od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych. Uwzględnia się również ich charakter i zakres oraz rodzaj i poziom posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

Wysokość dodatku nie może przekraczać 50 proc. podstawy wymiaru stanowiącej sumę uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu.

Policjantowi przyjętemu do służby na stanowisko kursanta dodatek służbowy przyznaje się po ukończeniu nauki w jednostce szkoleniowej policji odbywanej w ramach szkolenia podstawowego.

Zgodnie z rozporządzeniem dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub na czas określony w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę.

Także w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy podlega obniżeniu. Cofa się go w przypadku:

naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną wydalenia ze służby;

niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

Dodatek służbowy cofa się także na okres pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Inne dodatki dla policjantów

Zgodnie z rozporządzeniem, policjantom przysługuje kilkanaście dodatków do uposażenia. Wśród nich należy wymienić:

dodatek za stopień;

dodatek funkcyjny;

dodatek służbowy;

dodatek stołeczny;

dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;

dodatek instruktorski;

dodatek lotniczy;

dodatek kontrolerski;

dodatek specjalny;

dodatek terenowy;

dodatek kontrterrorystyczny;

dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;

dodatek wojenny.

Wszystkie dodatki oprócz dodatku terenowego i wojennego mają charakter stały. W zależności od dodatku jego wysokość ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej lub w postaci mnożników kwoty bazowej.