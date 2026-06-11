Nocne ataki nie przekreśliły negocjacji. Za kulisami konfliktu trwa gra o miliardy

USA i Iran wciąż szukają porozumienia

Irańskie źródła poinformowały, że osiągnięto porozumienie polityczne, jednak niektóre kwestie wciąż wymagają szczegółowego omówienia. Należy do nich mechanizm uwolnienia kilkudziesięciu miliardów dolarów z irańskich dochodów z ropy naftowej zamrożonych w zagranicznych bankach.

„Iran chce zyskać dostęp do kwoty 6–12 miliardów dolarów z zamrożonych funduszy. Natomiast Waszyngton chce stopniowo uwalniać środki na pomoc humanitarną i całkowicie odrzuca zwrot funduszy Teheranowi” – powiedziało agencji Reutera jedno z irańskich źródeł.

Co jest priorytetem dla władz w Teheranie?

Według irańskich rozmówców agencji priorytetem dla władz w Teheranie nie jest kompleksowe rozwiązanie, lecz stworzenie ram, które umożliwią mu uzyskanie minimalnej ulgi poprzez odblokowanie zamrożonych aktywów i zakończenie wojny.

Także stacja CNN, powołując się na źródło dyplomatyczne znające sytuację, twierdzi, że rozmowy mające na celu osiągnięcie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem są nadal na dobrej drodze. Dyskusje były kontynuowane pomimo nocnej wymiany ognia - przekazała amerykańska stacja.