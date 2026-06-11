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Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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dzisiaj, 07:16
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację/Shutterstock
Jeszcze przez kilka tygodni można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów na nowoczesne, mniej emisyjne źródła ogrzewania. Poznań kontynuuje program Kawka Bis, w ramach którego można otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych wsparcia. Celem jest dalsza walka ze smogiem i przyspieszenie likwidacji przestarzałych instalacji grzewczych.

Program Kawka Bis skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, ale również wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz inne podmioty posiadające nieruchomości o funkcji mieszkalnej na terenie Poznania.

Aby skorzystać z dotacji, w budynku musi znajdować się działające źródło ciepła opalane paliwem stałym, między innymi węglem, drewnem lub brykietem. Niezbędny jest także wpis nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz uregulowany stan prawny obiektu. Urzędnicy podkreślają, że wsparcie przysługuje wyłącznie na likwidację użytkowanych urządzeń grzewczych.

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Na co można przeznaczyć dotację

Zakres finansowanego wsparcia jest znacznie szerszy niż sama wymiana pieca. Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania, modernizację instalacji grzewczej, wykonanie przewodów odprowadzających spaliny czy podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wysokość dotacji zależy od wybranego rozwiązania. Osoby decydujące się na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą otrzymać do 10 tysięcy złotych. W przypadku ogrzewania elektrycznego połączonego z instalacją fotowoltaiczną wsparcie sięga 20 tysięcy złotych. Najwyższa kwota, wynosząca nawet 35 tysięcy złotych, przysługuje właścicielom nieruchomości montującym pompę ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi.

Termin mija z końcem czerwca. Lepiej nie zwlekać

Tegoroczny nabór wniosków trwa do 30 czerwca. Miasto zachęca mieszkańców do jak najszybszego składania dokumentów, ponieważ wcześniejsze złożenie wniosku oznacza szybszą weryfikację i więcej czasu na realizację inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny pamiętać, że kompletność dokumentacji ma wpływ na sprawność całej procedury i termin wypłaty środków.

Za stary piec grozi kara

Poznański magistrat przypomina, że program jest elementem szerszej polityki antysmogowej obowiązującej w Wielkopolsce. Zgodnie z uchwałą antysmogową od 2024 roku użytkowanie tak zwanych kopciuchów jest zakazane.

Właściciele bezklasowych kotłów centralnego ogrzewania, a także niektórych pieców kaflowych i urządzeń typu koza, którzy nie dostosowali się do przepisów, muszą liczyć się z możliwością nałożenia grzywny wynoszącej nawet 5 tysięcy złotych.

Przed mieszkańcami są również kolejne obowiązki. Do końca 2027 roku konieczna będzie wymiana kotłów spełniających normy klasy 3 i 4. Dla wielu właścicieli nieruchomości środki z programu Kawka Bis mogą pomóc w sfinansowaniu tej inwestycji.

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Miliony na czystsze powietrze

Poznań od lat przeznacza znaczące środki na ograniczanie niskiej emisji. W ramach wszystkich dotychczasowych edycji programu Kawka Bis na działania związane z poprawą jakości powietrza miasto przeznaczyło już blisko 55 milionów złotych.

Również tegoroczna odsłona programu dysponuje wielomilionowym budżetem. Środki mają pomóc kolejnym mieszkańcom w rezygnacji z przestarzałych źródeł ogrzewania i przyczynić się do dalszej poprawy jakości powietrza w stolicy Wielkopolski.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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Tematy: domdotacjaKawka Bis
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