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Próbowali przełamać amerykańską blokadę Iranu. Mocna reakcja USA

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:17
Próbowali przełamać amerykańską blokadę Iranu. Mocna reakcja USA
Próbowali przełamać amerykańską blokadę Iranu. Mocna reakcja USA/Shutterstock
Trzeci statek w ciągu kilku dni został zatrzymany przez amerykańskie siły zbrojne w związku z próbą przełamania blokady Iranu. Według informacji przekazanych przez agencję Reuters, tankowiec M/T Jalveer przewoził ładunek irańskiej ropy.

Amerykański samolot wystrzelił dwa pociski

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) podjęło działania przeciwko statkowi M/T Jalveer, pływającemu pod banderą Gwinei Bissau, który próbował przetransportować ropę z Iranu przez Zatokę Omańską. Załoga wielokrotnie nie zastosowała się do poleceń sił amerykańskich. Amerykański samolot wystrzelił dwa pociski Hellfire w maszynownię statku” – poinformowało CENTCOM w oświadczeniu.

Wcześniej armia USA zatrzymała również jednostki pływające pod flagą Palau: w poniedziałek M/T Marivex a we wtorek M/T Settebello.

„Marivex usiłował złamać blokadę, płynąc do irańskiego portu, a Settebello przewoził irańską ropę” - przekazało Centralne Dowództwo.

USA od czasu rozpoczęcia blokady unieruchomiły dziewięć statków

Jak przypomniał portal Times of Israel, siły USA od czasu rozpoczęcia blokady w kwietniu unieruchomiły dziewięć statków, które nie podporządkowały się ich poleceniom, przekierowały 135 jednostek, które posłuchały rozkazów, oraz pozwoliły na przepłynięcie 42 statków przewożących pomoc humanitarną.

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Źródło: Reuters
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: USAiran 2026cieśnina OrmuzIran
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