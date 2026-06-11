Próbowali przełamać amerykańską blokadę Iranu. Mocna reakcja USA

Amerykański samolot wystrzelił dwa pociski

„Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) podjęło działania przeciwko statkowi M/T Jalveer, pływającemu pod banderą Gwinei Bissau, który próbował przetransportować ropę z Iranu przez Zatokę Omańską. Załoga wielokrotnie nie zastosowała się do poleceń sił amerykańskich. Amerykański samolot wystrzelił dwa pociski Hellfire w maszynownię statku” – poinformowało CENTCOM w oświadczeniu.

Wcześniej armia USA zatrzymała również jednostki pływające pod flagą Palau: w poniedziałek M/T Marivex a we wtorek M/T Settebello.

„Marivex usiłował złamać blokadę, płynąc do irańskiego portu, a Settebello przewoził irańską ropę” - przekazało Centralne Dowództwo.

USA od czasu rozpoczęcia blokady unieruchomiły dziewięć statków

Jak przypomniał portal Times of Israel, siły USA od czasu rozpoczęcia blokady w kwietniu unieruchomiły dziewięć statków, które nie podporządkowały się ich poleceniom, przekierowały 135 jednostek, które posłuchały rozkazów, oraz pozwoliły na przepłynięcie 42 statków przewożących pomoc humanitarną.