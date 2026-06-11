Amerykanie płacą za wojnę z Iranem. Ich rachunki wzrosły o 510 dolarów

Wyższe ceny paliw w USA

Mark Zandi z firmy doradczej Moody's Analytics powiedział w rozmowie z amerykańską gazetą, że na wywołany wojną wzrost wydatków składają się wyższe ceny benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego.

Także z opublikowanych w środę oficjalnych danych USA wynika, że inflacja w kraju wzrosła w maju o 4,2 proc. w stosunku do maja ubiegłego roku. Ceny energii wzrosły w tym samym czasie o 20 proc., a ceny benzyny - o 40,5 proc.

Ulgi nie rekompensowały podwyżek

W orędziu o stanie państwa, wygłoszonym w lutym, tj. przed wojną z Iranem, prezydent USA Donald Trump wskazał niższe ceny paliwa jako dowód postępu gospodarczego i zapowiedział pewne ulgi podatkowe.

Ulgi te nie zrekompensowały jednak późniejszego wzrostu cen paliwa, bo „zwiększyły one przeciętny zwrot podatku o niespełna 350 dolarów” – zauważył Zandi, dodając, że obciążenia nie rozkładają się równo we wszystkich grupach społeczeństwa. Jego zdaniem, najmocniej ucierpieli Amerykanie o niskich i średnich dochodach, ponieważ w ich przypadku wydatki na energię pochłaniają większą część budżetu domowego niż w grupie zamożniejszej.

Rezultatem jest nie tylko zwiększona presja na finanse gospodarstw domowych, ale też pogłębiający się podział na tych, którzy są w stanie ponosić rosnące koszty, oraz tych, którzy nie są w stanie ich udźwignąć - podkreślił „Newsweek”.