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Amerykanie płacą za wojnę z Iranem. Ich rachunki wzrosły o 510 dolarów

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:16
Amerykanie płacą za wojnę z Iranem. Ich rachunki wzrosły o 510 dolarów
Amerykanie płacą za wojnę z Iranem. Ich rachunki wzrosły o 510 dolarów/Shutterstock
Konflikt z Iranem przestaje być dla Amerykanów jedynie kwestią geopolityki. Według danych przytoczonych przez "Newsweek", wojna przełożyła się już na wzrost wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego o 510 dolarów, zwiększając presję na domowe budżety.

Wyższe ceny paliw w USA

Mark Zandi z firmy doradczej Moody's Analytics powiedział w rozmowie z amerykańską gazetą, że na wywołany wojną wzrost wydatków składają się wyższe ceny benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego.

Także z opublikowanych w środę oficjalnych danych USA wynika, że inflacja w kraju wzrosła w maju o 4,2 proc. w stosunku do maja ubiegłego roku. Ceny energii wzrosły w tym samym czasie o 20 proc., a ceny benzyny - o 40,5 proc.

Ulgi nie rekompensowały podwyżek

W orędziu o stanie państwa, wygłoszonym w lutym, tj. przed wojną z Iranem, prezydent USA Donald Trump wskazał niższe ceny paliwa jako dowód postępu gospodarczego i zapowiedział pewne ulgi podatkowe.

Ulgi te nie zrekompensowały jednak późniejszego wzrostu cen paliwa, bo „zwiększyły one przeciętny zwrot podatku o niespełna 350 dolarów” – zauważył Zandi, dodając, że obciążenia nie rozkładają się równo we wszystkich grupach społeczeństwa. Jego zdaniem, najmocniej ucierpieli Amerykanie o niskich i średnich dochodach, ponieważ w ich przypadku wydatki na energię pochłaniają większą część budżetu domowego niż w grupie zamożniejszej.

Rezultatem jest nie tylko zwiększona presja na finanse gospodarstw domowych, ale też pogłębiający się podział na tych, którzy są w stanie ponosić rosnące koszty, oraz tych, którzy nie są w stanie ich udźwignąć - podkreślił „Newsweek”.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: USAiran 2026ceny paliwIran
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