Czy istnieje świadczenie o nazwie zasiłek dla osób z nadciśnieniem? Wprawdzie konkretne świadczenie nie funkcjonuje, jednak również chorujący na nadciśnienie, gdy posiadają stosowne orzeczenie, mogą liczyć na comiesięczne wsparcie finansowe. Jest ono niewielkie, jednak dla osób, których dochód stanowią wyłącznie świadczenia (z uwagi na fakt, że stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy) to dodatkowe pieniądze w budżecie.

Kto w 2026 i 2027 roku może otrzymać zasiłek? Wyjaśniamy.

Samo nadciśnienie nie wystarczy. Kluczowe jest orzeczenie

Wiele osób zmagających się z nadciśnieniem tętniczym nie zdaje sobie sprawy z tego, że w określonych sytuacjach choroba może otworzyć drogę do dodatkowego wsparcia finansowego. Nie chodzi jednak o świadczenie przyznawane automatycznie wszystkim pacjentom z taką diagnozą.

Podstawowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia. Chodzi o orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia). Dopiero taki dokument może stanowić podstawę do ubiegania się o dodatkowe pieniądze. To niepełnosprawność (orzeczona przed 75. rokiem życia) umożliwia otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego.

215 zł miesięcznie dla osób z nadciśnieniem. Dochód nie ma znaczenia

Jedną z najważniejszych cech tego świadczenia jest brak kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość zarobków, emerytury czy renty nie wpływa na możliwość otrzymania pieniędzy.

Świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie i przysługuje osobom spełniającym ustawowe warunki. Kwota jest jednakowa dla wszystkich uprawnionych.

Kiedy nadciśnienie może uprawniać do uzyskania zasiłku?

Samo stwierdzenie choroby nie daje prawa do świadczenia. Znaczenie ma przede wszystkim wpływ schorzenia na codzienne funkcjonowanie.

Przykład W praktyce chodzi o sytuacje, gdy nadciśnienie prowadzi do poważniejszych konsekwencji zdrowotnych lub współwystępuje z innymi schorzeniami, które powodują ograniczenia w samodzielnym życiu.

To właśnie stopień tych ograniczeń oceniają zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Zasiłek na nadciśnienie. Skorzystają nie tylko seniorzy

Choć temat często pojawia się w kontekście emerytów, wsparcie nie jest przeznaczone wyłącznie dla osób starszych. O pieniądze mogą ubiegać się również osoby w wieku produkcyjnym, jeśli spełniają warunki określone w przepisach i posiadają odpowiednie orzeczenie.

Jak uzyskać prawo do świadczenia?

Droga do uzyskania wsparcia rozpoczyna się od procedury orzeczniczej. Konieczne jest przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia oraz wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie równoważne do orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności może wydać również ZUS lub KRUS.

Dopiero po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia można ubiegać się o przyznanie świadczenia. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można złożyć:

w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania,

online przez portal Emp@tia,

w ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS).

Zasiłek dla osób z nadciśnieniem. Takie same kryteria w 2026 i 2027 roku

Osoby, które już pobierają świadczenie, zachowują do niego prawo zgodnie z ważnością posiadanego orzeczenia. Z kolei ci, którzy mają mniej niż 75 lat, mogą ubiegać się o wsparcie, jeśli spełniają wymagane warunki.

Najważniejsze pozostaje to, że o przyznaniu pieniędzy nie decyduje sam fakt choroby, lecz stopień wpływu schorzenia na codzienne życie oraz posiadanie odpowiedniego orzeczenia. Zasiłek może więc zostać przyznany m.in. ze względu na liczne i poważne powikłania, jakie nadciśnienie i choroby współistniejące spowodowały.

Zasiłek dla osób z nadciśnieniem w 2026 i 2027 roku - najważniejsze informacje