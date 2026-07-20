Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód

Ceny gazu w Europie

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 59,82 euro za MWh, po zwyżce wcześniej do 60,66 euro za MWh, o 5,7 proc. Tak drogo nie było od 23 marca.

Ceny gazu kontynuują wzrosty trwające od 6 sesji, gdyż nasilają się ataki USA i Iranu na Bliskim Wschodzie, co zwiększa ryzyko poważniejszych zakłóceń w dostawach energii z tego regionu.

Ataku USA na Iran

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły zakończyły dziewiątą z kolei noc ataków na Iran.

Dowództwo podało, że podlegające mu siły zaatakowały irańskie centra dowodzenia wojskowego, stanowiska obrony przeciwlotniczej i nadzoru wybrzeża, zdolności morskie, miejsca rozmieszczenia i odpalania rakiet oraz dronów, a także sieci łączności.

Odpowiedź Iranu

Teheran odpowiedział wystrzeleniem pocisków „we wrogie cele”, a ambasada USA w Bahrajnie ostrzegła, że posiada informacje wskazujące na to, że Iran może planować uderzenia na pewne lokalizacje w centrum stołecznej Manamy. Zaapelowano do Amerykanów w tym kraju, aby zachowali ostrożność.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował w niedzielę, że dwa statki zostały unieruchomione, a dwa inne zrezygnowały z próby przepłynięcia „niebezpieczną trasą” w cieśninie Ormuz.

W niedzielę nasilała się wymiana ataków na obiekty cywilne i wojskowe, a Stany Zjednoczone i Iran zbliżyły się do pełnoskalowego konfliktu - napisał dziennik „Washington Post”.

Przepływ gazu LNG przez cieśninę Ormuz został praktycznie wstrzymany

Przepływ gazu LNG przez cieśninę Ormuz został praktycznie wstrzymany z powodu zaostrzenia działań wojennych amerykańsko-irańskich.

„Ceny gazu będą nadal wspierane przez ograniczenia w jego podaży oraz niskie zapasy tego paliwa w Europie i innych częściach świata” - ocenił analityk Bloomberg Intelligence Henik Fung.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 53,7 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 69,3 proc.

W magazynach znajduje się obecnie 606,61 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.