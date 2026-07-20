Forsal logo

Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 09:11
[aktualizacja dzisiaj, 09:58]
Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę/US Army
Amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin poinformował, że opracował nowy pocisk przechwytujący do systemu Patriot, który ma kosztować mniej niż połowę ceny obecnie używanego wariantu PAC-3 MSE. Według szacunków PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) będzie kosztował około 2–2,5 mln dol. za sztukę, a jego produkcja ma ruszyć w ciągu 36 miesięcy. To istotna wiadomość także dla Polski, która dysponuje obecnie 16 wyrzutniami Patriot, a docelowo ma ich mieć 64.

PAC-3 ACE ma zwiększyć liczbę dostępnych pocisków Patriot

Nowy PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) ma być odpowiedzią na problem, z którym od kilku lat zmagają się Stany Zjednoczone i ich sojusznicy – gwałtownie rosnące zużycie kosztownych pocisków przechwytujących oraz zbyt wolne tempo ich produkcji. Według Lockheed Martina nowy interceptor będzie kosztował mniej niż połowę ceny obecnego PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). Dokumenty budżetowe armii USA wskazują, że pojedynczy pocisk MSE kosztuje obecnie ponad 4 mln dol., a według niektórych szacunków około 5 mln dol.

Producent podkreśla, że PAC-3 ACE nie zastąpi wariantu MSE, lecz będzie go uzupełniał. Nowy pocisk ma zwalczać cele powietrzne, pociski manewrujące oraz pociski balistyczne krótkiego i krótkiego zasięgu. Nie ujawniono natomiast jego możliwości przeciwko pociskom balistycznym większego zasięgu, takim jak rosyjskie Iskandery wykorzystywane podczas wojny przeciwko Ukrainie. Oznacza to, że droższy PAC-3 MSE prawdopodobnie pozostanie podstawowym środkiem do zwalczania najbardziej wymagających celów.

Nowa konstrukcja bazuje na sprawdzonym systemie kierowania ogniem PAC-3 i pozostanie w pełni kompatybilna z wyrzutniami Patriot oraz systemem dowodzenia Integrated Battle Command System (IBCS) opracowanym przez koncern Northrop Grumman. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli modernizować istniejących baterii. Lockheed Martin zapowiada także współpracę z partnerami przemysłowymi ze Stanów Zjednoczonych i Europy, aby przyspieszyć produkcję i zwiększyć odporność łańcuchów dostaw.

Według producenta nowy pocisk znacząco obniży koszt przechwycenia celu, jednocześnie zwiększając liczbę dostępnych interceptorów. Ma to być możliwe dzięki prostszej konstrukcji i szybszym procesom produkcyjnym. Firma planuje rozpocząć produkcję wstępną w ciągu 36 miesięcy.

– Amerykańscy żołnierze i nasi sojusznicy potrzebują rozwiązania, które będzie jednocześnie sprawdzone w warunkach bojowych i opłacalne kosztowo. PAC-3 ACE spełnia oba te wymagania, wykorzystując doświadczenia i wyjątkowe możliwości pocisku PAC-3 MSE – powiedział Tim Cahill, prezes działu Missiles and Fire Control w Lockheed Martin.

– Współpracując z naszymi sojusznikami, możemy dodatkowo zwiększyć odporność przemysłową i zapewnić siłom zbrojnym zdolność do szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia – zarówno dziś, jak i w przyszłości – dodał.

Wojna pokazała, że najdroższe pociski nie wystarczą

Nowy program jest efektem doświadczeń z ostatnich konfliktów, przede wszystkim wojny na Ukrainie oraz starć USA i ich sojuszników z Iranem. W obu przypadkach okazało się, że nawet najbardziej zaawansowane systemy obrony przeciwlotniczej mogą bardzo szybko wyczerpywać zapasy drogich interceptorów.

Amerykańska armia od kilku miesięcy otwarcie przyznaje, że potrzebuje nie tylko najbardziej zaawansowanych pocisków, ale także tańszych efektorów, które będzie można produkować masowo i dostarczać w ciągu miesięcy, a nie lat. Problemem okazała się również konstrukcja obecnego PAC-3 MSE. Jak ujawnił Brent Ingraham, odpowiedzialny za zakupy uzbrojenia w armii USA, pocisk nie był projektowany z myślą o łatwej produkcji. Wiele elementów pocisku jest nadal wykonywanych i montowanych ręcznie, zamiast przy użyciu zautomatyzowanych procesów przemysłowych.

Oznacza to, że zmiana dotyczy nie tylko ceny nowego pocisku, ale całej filozofii rozwoju obrony przeciwlotniczej. Coraz większe znaczenie zyskuje możliwość szybkiego uzupełniania zapasów oraz produkcji dużej liczby interceptorów, nawet jeśli nie będą one przeznaczone do zwalczania najbardziej wymagających celów.

Rheinmetall wchodzi do gry. Powstaną jeszcze tańsze pociski

Zapowiedź PAC-3 ACE wpisuje się w szerszą strategię Lockheed Martina zakładającą rozwój produkcji w Europie. Na początku lipca firma podpisała memorandum z niemieckim Rheinmetallem dotyczące uruchomienia w Niemczech produkcji pocisków ATACMS. W przyszłości europejscy partnerzy mają uczestniczyć również w wytwarzaniu nowego interceptora Patriot.

Jednocześnie Pentagon pracuje nad jeszcze tańszymi rozwiązaniami. Missile Defense Agency prowadzi program Low-Cost Interceptor, którego celem jest opracowanie pocisku kosztującego około 750 tys. dol. za sztukę. Prototyp ma powstać w ciągu 18 miesięcy.

Jeszcze ambitniejszy program prowadzi armia USA, która organizuje konkurs na całkowicie nowy pocisk przechwytujący współpracujący z wyrzutniami M903 Patriot. Założenie programu jest ambitne – cena pojedynczego interceptora nie może przekroczyć 1 mln dol.

W praktyce oznacza to, że obrona przeciwlotnicza przechodzi obecnie największą zmianę od dekad. Zamiast stawiać wyłącznie na najdroższe i najbardziej zaawansowane pociski, Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy chcą dysponować wielowarstwowym arsenałem, w którym obok kosztownych interceptorów znajdą się także znacznie tańsze środki przeznaczone do masowego użycia. To właśnie w tę strategię wpisuje się nowy PAC-3 ACE.

Polska będzie miała docelowo 64 wyrzutnie Patriot

Obecnie Polska dysponuje dwiema bateriami systemu Patriot, obejmującymi 16 wyrzutni, pozyskanymi w ramach I fazy programu "Wisła". Docelowo polskie niebo ma chronić osiem baterii, czyli 16 jednostek ogniowych i 64 wyrzutnie. Kontrakt na zakup kolejnych sześciu baterii w najnowszej konfiguracji podpisano w 2023 r., a ich dostawy zaplanowano na lata 2026–2029. Po ich zakończeniu Wojsko Polskie będzie dysponowało pełnym, ośmiobateryjnym systemem Patriot.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: system PatriotLockheed Martinnowy pocisk PAC-3PAC-3 Adapted Capability Effector
Powiązane
Pocisk NGSRI
Legendarny Stinger ma następcę. Tajemniczy NGSRI przeszedł kluczowy test
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Bron Bayrakter Akinci
Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
System antybalistyczny
Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin
Myśliwiec F-35
Głośno rozważa zakup Gripenów, po cichu kupuje kolejne F-35. Wyjaśnił grę Kanady
Nie przegap
Projekt czołgu
Kolejne francusko-niemieckie fiasko. Po myśliwcu przyszłości sypie się projekt nowego czołgu
sor szpitalny oddział ratunkowy szpital pomoc
Brak lekarzy, nieprzerwana praca przez ponad 144 godziny – systemowe problemy ratownictwa medycznego
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Amerykanie złapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Amerykanie łapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę
Polacy zarabiają więcej niż zakładano. GUS pokazał najnowsze dane
Polacy zarabiają więcej, niż zakładano. GUS pokazał najnowsze dane
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Polecamy
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Hormozgan,,Iran,9,Mar,2026:the,United,States,Fired,Upon,An
Kolejny atak na rosyjską flotę cieni. Ukraina niszczy logistykę Moskwy
podatek od wynajmu mieszkania 2026 ile wynosi kiedy jak zapłacić
Czy mieszkania w Polsce znów mocno podrożeją? Nowy raport pokazuje dwa scenariusze
Węgry, flaga
Prezydent Węgier kończy kadencję. Tamas Sulyok podpisał zmianę konstytucji
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Kraj
sor szpitalny oddział ratunkowy szpital pomoc
Brak lekarzy, nieprzerwana praca przez ponad 144 godziny – systemowe problemy ratownictwa medycznego
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
telefon komórkowy
Patostreaming zakazany – niewłaściwe zachowania nie będą mogły być bezkarnie transmitowane w sieci
Czy Polacy popierają obowiązkową służbę wojskową? Jest nowy sondaż
Czy Polacy popierają obowiązkową służbę wojskową? Jest nowy sondaż
obowiązek, straż miejska, zakaz, rząd, Hulajnogi elektryczne
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną. Jazda tylko od 18. roku życia i konfiskata sprzętu na 30 dni
Wyprzedzanie traktora
Wyprzedzanie traktora na ciągłej: Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Świat
Amerykanie złapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Amerykanie łapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Projekt czołgu
Kolejne francusko-niemieckie fiasko. Po myśliwcu przyszłości sypie się projekt nowego czołgu
Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
CENTCOM Ends Weekend Wave of Strikes Against Iran
USA atakują Iran dziewiąty dzień z rzędu. Co dalej z żeglugą przez cieśninę Ormuz?
Deszcz ukraińskich dronów nad Moskwą. Wystrzelono ponad 400 maszyn
Deszcz ukraińskich dronów nad Moskwą. Wystrzelono ponad 400 maszyn
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Napięcie w cieśninie Ormuz rośnie. Iran informuje o zatrzymaniu statków
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj