Wojna z Iranem wyczerpała arsenał USA. Ujawnili alarmujące dane

W. Rodak
oprac. Wojciech Rodak
dzisiaj, 10:09
[aktualizacja dzisiaj, 10:41]
Patriot pociski przechwytujące USA iran 2026
Wojna z Iranem wyczerpała arsenał USA. Ujawnili alarmujące dane/Shutterstock
Według ustaleń mediów i niezależnych analityków w ciągu siedmiu tygodni armia USA zużyła w wojnie z Iranem niemal połowę rakiet Patriot oraz podobny odsetek pocisków do systemu obrony przeciwrakietowej THAAD. Odbudowa arsenału zajmie nawet cztery lata. Eksperci wskazują, że obecny stan zapasów nie pozwalałby na konfrontację z przeciwnikiem takim jak Chiny.

Zużyto połowę kluczowych rakiet przechwytujących

Według waszyngtońskiego ośrodka analitycznego Center for Strategic and International Studies (CSIS) siły USA zużyły:

  • co najmniej połowę pocisków do systemów THAAD służących przechwytywaniu rakiet balistycznych;
  • niemal połowę pocisków do systemów Patriot;
  • co najmniej 45 proc. nowych pocisków balistycznych wystrzeliwanych z systemu HIMARS – Precision Strike Missiles (PrSM);
  • 30 proc. rakiet manewrujących Tomahawk.

Ponadto, według ekspertów CSIS, zużyto 20 proc. pocisków systemu Aegis – SM-3 i SM-6 – oraz rakiet powietrze–ziemia JASSM.

Szacunki CSIS dotyczące zużycia rakietowego arsenału USA
Szacunki CSIS dotyczące zużycia rakietowego arsenału USA

Arsenał nie wystarczyłby na konfrontację z Chinami

Według źródła bliskiego sprawie, które cytuje CNN, wyniki analizy CSIS w dużej mierze są zbieżne z niejawnymi ocenami Pentagonu. Autorzy raportu oceniają, że choć wojsko USA wciąż posiada wystarczające zapasy amunicji, by wznowić bombardowanie Iranu, jeśli zajdzie taka potrzeba, to uszczuplony arsenał nie wystarczyłby na konfrontację z równorzędnym rywalem, jak Chiny.

Mimo starań Pentagonu, by zwiększyć produkcję pocisków, według oceny CSIS uzupełnienie ubytków w zapasach zajmie lata.

– Wyczerpanie amunicji stworzyło okno zwiększonej podatności na zagrożenia w zachodnim Pacyfiku – powiedział CNN Mark Cancian, emerytowany pułkownik Korpusu Piechoty Morskiej USA i jeden z autorów raportu CSIS.

Dodał, że "uzupełnienie tych zapasów zajmie od jednego do czterech lat, a kolejne kilka lat zajmie ich rozbudowa do niezbędnego poziomu".

"Wojsko ma wszystko, czego potrzeba"

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell powiedział z kolei, że wojsko "ma wszystko, czego potrzebuje, aby działać w czasie i miejscu wybranym przez prezydenta".

We wtorek późnym wieczorem czasu polskiego prezydent USA Donald Trump ogłosił w serwisie Truth Social, że przedłuża wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem. Będzie ono obowiązywać do czasu przedstawienia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów w tej sprawie. Trump zapowiedział zarazem utrzymanie blokady irańskich portów.

W. Rodak
oprac. Wojciech Rodak
Powiązane
cieśnina Ormuz Donald Trump iran 2026
Wojna nerwów na Bliskim Wschodzie. "Iran ma trzy miesiące, Trump – trzy tygodnie"
US Navy Korea Północna grupa Hanwha dron morski
Tak ma wyglądać autonomiczna flota przyszłości. USA łączą siły z koreańskim gigantem
USA ukraińska armia pociski manewrujące Rusty Dagger
To może być przełom dla Ukrainy. F-16 pośle "Zardzewiały Sztylet" w serce Rosji
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
