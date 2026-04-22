Tak ma wyglądać autonomiczna flota przyszłości. USA łączą siły z koreańskim gigantem

W. Rodak
Wojciech Rodak
dzisiaj, 07:04
[aktualizacja dzisiaj, 08:40]
US Navy Korea Północna grupa Hanwha dron morski
Hanwha Aerospace
Południowokoreański koncern zbrojeniowy Hanwha, który produkuje znane w Polsce wyrzutnie rakietowe Chunmoo, będzie we współpracy z amerykańską firmą Magnet Defense opracowywał bezzałogowy okręt przyszłości dla US Navy. Jednostka ma mierzyć około 40 metrów i być przystosowana do przenoszenia różnych systemów uzbrojenia.

Hanwha to największy koncern zbrojeniowy w Korei Południowej, który wytwarza szeroką gamę produktów – od systemów artyleryjskich, przez okręty podwodne, po satelity. W poniedziałek Hanwha Defense USA, jej amerykańska spółka córka, ogłosiła podpisanie umowy o strategicznej współpracy z Magnet Defense – producentem morskich systemów autonomicznych z siedzibą w Miami. Umowa dotyczy wspólnego opracowania jednostki typu MUSV (Medium Unmanned Surface Vessel, średni dron nawodny) dla amerykańskiej marynarki wojennej.

Jak będzie wyglądał nowy MUSV US Navy?

Z komunikatu wynika, że celem współpracy jest opracowanie "zaawansowanego technologicznie, opłacalnego i skutecznego drona morskiego typu MUSV" o długości 38 metrów.

Konstrukcja ma być oparta na opracowanym wcześniej przez Magnet Defense dronie nawodnym M48. Według producenta ma on zasięg 17 tys. mil morskich (ponad 31 tys. km) – najwięcej spośród MUSV opracowanych do tej pory. W 2024 r. przeszedł wymagającą próbę: odbył rejs z Miami do Samoa Amerykańskiego i z powrotem, pokonując około 32 tys. mil morskich. Sprawdził się w trudnych warunkach morskich i dwukrotnie pokonał Kanał Panamski.

Autonomiczny okręt M48
Autonomiczny okręt M48

Z wizualizacji opublikowanych przez Hanwha wynika, że docelowo na pokładzie będą instalowane moduły z różnymi typami uzbrojenia, w tym rakietami, a także np. z radarami – w zależności od przeznaczenia danej jednostki. Na obecnym etapie nie ujawniono konkretnych typów pocisków, radarów ani układu napędowego, jaki zostanie zastosowany w nowym MUSV.

Brak załogi ogranicza ryzyko. Ale ma też wady

Od kilku lat US Navy planuje budowę bezzałogowych jednostek zdolnych do długotrwałego operowania na morzu, które generowałyby niższe koszty niż okręty załogowe.

"W tym kontekście jednostka klasy MUSV może zwiększać obecność floty, zapewniać łączność, prowadzić wysunięte rozpoznanie lub przenosić moduły zadaniowe w obszary o wysokim ryzyku operacyjnym. Im większy zasięg, tym większa wartość operacyjna wzdłuż długich morskich szlaków komunikacyjnych. Brak załogi ogranicza ryzyko dla ludzi podczas najbardziej niebezpiecznych misji, choć nie eliminuje wyzwań związanych z utrzymaniem łączności, odpornością cybernetyczną czy niezawodnością systemów autonomicznych w środowisku silnych zakłóceń elektronicznych" – pisze serwis Army Recognition.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
W. Rodak
Wojciech Rodak
Powiązane
USA ukraińska armia pociski manewrujące Rusty Dagger
To może być przełom dla Ukrainy. F-16 pośle "Zardzewiały Sztylet" w serce Rosji
dron Hornet wojna w Ukrainie straty Rosjan ukraińska armia
Ukraina demoluje logistykę Rosjan jak nigdy. Wiadomo już, jaki dron za tym stoi
Serhij Flash Beskrestnow wojna w Ukrainie atak dronów zamach
Rosjanie chcieli zabić czołowego ukraińskiego speca od dronów. "Flash" cudem przeżył
tuje, koszt, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Wysokie ceny ropy to dla nich czysty zysk. Te firmy zarobiły krocie na wojnie i kryzysie energetycznym
Wysokie ceny ropy to dla nich czysty zysk. Te firmy zarobiły krocie na wojnie i kryzysie energetycznym
