Rosjanie chcieli zabić czołowego ukraińskiego speca od dronów. "Flash" cudem przeżył

"Cudem przeżyłem. Nie mam już domu"

Beskrestnow poinformował o ataku w porannym wpisie na Facebooku, do którego dodał zdjęcie ze szpitala.

Jak relacjonował, Rosjanie skierowali na jego dom, położony w okolicach Kijowa, cztery drony Shahed. "Jeden z nich uderzył w ścianę mojego domu. Nie mam już domu. Zostałem ranny, ale najważniejsze, że cudem przeżyłem" – czytamy w jego wpisie.

Dodał, że był przygotowany psychicznie na taką ewentualność. Zapewnił, że atak nie wpłynie na jego dalszą aktywność.

Kim jest "Flash"?

Serhij Beskrestnow, znany jako "Flash", należy do najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich ekspertów zajmujących się dronami i walką elektroniczną. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 r. wykorzystuje swoje doświadczenie technologiczne, by wspierać obronę kraju. Na swoim kanale na Telegramie, który ma niemal 160 tys. obserwujących, publikuje analizy dotyczące rosyjskiego sprzętu, ostrzega przed nowymi zagrożeniami i pomaga rozwijać środki do przeciwdziałania dronom.

Jego komentarze dotyczące technologii wojskowych są regularnie cytowane przez media i obserwowane przez środowisko ekspertów. Od stycznia 2026 r. pełni funkcję doradcy Mychajła Fedorowa. Na początku lutego tego roku, zapewne pod jego wpływem, Ukraina interweniowała u Elona Muska, doprowadzając do odcięcia Rosjan od sieci Starlink, co poważnie spowolniło postępy Rosjan na froncie.