Ukraińcy nie spoczną, dopóki jej nie zniszczą. Tuapse znów stoi w płomieniach

Wojciech Rodak
dzisiaj, 08:17
[aktualizacja dzisiaj, 10:45]
Rafineria w Tuapse – największa na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego – ponownie stanęła w ogniu. W nocy z niedzieli na poniedziałek rafineria drugi raz w ciągu tygodnia stała się celem ukraińskich dronów. Pożar po poprzednim ataku udało się ugasić dopiero w niedzielę, po kilku dniach akcji gaśniczej.

Tuapse znów w ogniu. Rafinerię dopiero co ugaszono

Tuapse to ważny port w Kraju Krasnodarskim, na południu Rosji. Leży około 500 km od linii frontu. Według gubernatora Kraju Krasnodarskiego Wieniamina Kondratjewa "szczątki dronów" uszkodziły kilka budynków cywilnych, w tym szkołę i cerkiew, a także wywołały pożar w porcie. Zginął jeden mężczyzna, a druga osoba została ranna.

Nagrania publikowane w sieci wskazują, że celem dronów była miejscowa rafineria należąca do koncernu Rosnieft – jedna z dziesięciu największych w Rosji. Na nagraniach widać potężny pożar zbiorników paliwowych.

Przypomnijmy, że poprzedni nalot na Tuapse miał miejsce niespełna tydzień temu – 16 kwietnia. Po ataku ponad 150 strażaków przez trzy dni gasiło pożar zbiorników przy użyciu 49 jednostek sprzętu. Pożar udało się opanować dopiero w niedzielę.

To siódmy nalot dronów na rafinerię w Tuapse

Rafineria w Tuapse może przerabiać do 12 mln ton ropy rocznie. Zakład jest w pełni nastawiony na eksport i nie dostarcza benzyny ani oleju napędowego na wewnętrzny rynek rosyjski.

Łącznie, z ostatnimi dwoma przypadkami, ukraińskie drony atakowały w rafinerię w Tuapse już siedmiokrotnie. Wcześniej miało to miejsce: 31 grudnia, 3 listopada, 6 października, 1 lipca i 17 marca.

Ukraina wzięła na cel instalacje naftowe Rosji

Siły Zbrojne Ukrainy od połowy 2025 roku prowadzą kampanię nalotów wymierzoną w przemysł naftowy Rosji. Niedawno, po rozpoczęciu wojny USA przeciwko Iranowi, zaczęły koncentrować ataki na porty, przez które eksportowana jest ropa i produkty naftowe.

W marcu wielokrotnie celem ataków były największe rosyjskie porty nad Bałtykiem – Primorsk i Ust-Ługa, przez które przechodzi nawet 40 proc. morskiego eksportu ropy z Rosji. Ukraińskie drony uderzyły również w największy terminal naftowy w porcie Noworosyjsk – Szeskharis. Rafineria w Tuapse jest bezpośrednio powiązana z terminalem naftowym w tamtejszym porcie.

Źródła agencji Reuters podkreślały, że ataki dronów na rosyjskie porty utrudniły Moskwie wykorzystanie globalnego kryzysu energetycznego wywołanego wojną USA z Iranem. Po uderzeniach bezzałogowców porty wielokrotnie wstrzymywały eksport i znacząco opóźniały realizację planów wysyłkowych. Przeładunki ropy i produktów naftowych w Ust-Łudze i Primorsku spadły do najniższego poziomu od początku 2025 roku.

Tematy: Rosjawojna w Ukrainieatak dronówTuapse
