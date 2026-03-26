Drony zaatakowały rafinerię w Kiriszy

Miasto Kiriszy leży około 100 km na południowy wschód od Petersburga. Rafineria należy do największych w Rosji. Specjalizuje się w rafinacji ropy naftowej oraz produkcji benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego i paliwa lotniczego. W nocy z 25 na 26 marca zaatakowały ją ukraińskie drony.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko napisał na Telegramie, że nad regionem zestrzelono w nocy ponad 20 dronów. Potwierdził – w stylu kremlowskiej propagandy – że "odnotowano szkody" na terenie strefy przemysłowej w Kiriszy. Dodał, że w ataku nikt nie został ranny.

Te "szkody" to olbrzymi pożar na terenie rafinerii, którego skalę wyraźnie widać na zdjęciach z systemu NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System).

Poprzedni ukraiński atak na tę rafinerię miał miejsce w październiku 2025 r.

Eksport rosyjskiej ropy ograniczony o 40 proc.

To już kolejny atak na rosyjskie instalacje naftowe w obwodzie leningradzkim. W nocy z niedzieli na poniedziałek drony zaatakowały terminal naftowy w porcie w Primorsku. Z kolei z wtorku na środę uderzyły w zakłady naftowe oraz terminal w porcie w Ust-Łudze. Poza tym na początku marca zaatakowali też terminal naftowy na południu Rosji, w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Efekt?

Według Reutersa eksport rosyjskiej ropy – odbywający się głównie drogą morską – został ograniczony o około 40 proc., czyli o ok. 2 mln baryłek dziennie.