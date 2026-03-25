Pożar portu w Ust-Łudze

Ust-Ługa leży nad Zatoką Fińską, około 25 km od granicy Rosji z Estonią i ponad 850 km od granicy z Ukrainą. To największy port przeładunkowy na Bałtyku.

Gubernator Aleksander Drozdenko podał w środę, że nad obwodem leningradzkim zestrzelono 56 dronów. Potwierdził, że trwa akcja gaszenia pożaru w porcie w Ust-Łudze. Nie podał jednak, który obiekt został trafiony.

Bezzałogowce uderzyły w zakłady koncernu NOVATEK w Ust-Łudze. Przetwarzają one kondensat gazowy na produkty paliwowe i petrochemiczne, m.in. naftę, paliwo lotnicze i komponenty paliw żeglugowych. Dzięki dostępowi do portu morskiego mogą one być eksportowane na rynki światowe, zwłaszcza do Azji.

Atak na port w Wyborgu. Uszkodzono okręt

Drozdenko podał również, że w nocy bezzałogowce zaatakowały port w Wyborgu, leżący pod granicą rosyjsko-fińską. Według rosyjskich kanałów na Telegramie dronom udało się uszkodzić arktyczny okręt patrolowy projektu 23550 "Purga", przeznaczony dla Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Zdjęcia pokazują, że trafiony okręt przechylił się na lewą burtę, a jego nadbudówka zderzyła się z pobliską oceanograficzną jednostką badawczą projektu 22011 "Wiceadmirał Buriliczow" (eksperci uważają, że to kręt szpiegowski). Według serwisu Militarnyi, taka pozycja "Purgi" może wskazywać na uszkodzenie kadłuba.

"Purga" jest budowany w stoczni w Wyborgu od 2022 r.

Ust-Ługa była już dwukrotnie atakowana przez drony

To kolejny w ostatnich dniach atak ukraińskich dronów na rosyjskie porty nad Bałtykiem w obwodzie leningradzkim. W nocy z niedzieli na poniedziałek uderzyły w porty naftowe w Primorsku i Ust-Łudze, wyłączając je z użytkowania.

Instalacje gazowe NOVATEKU w Ust-Łudze były już dwukrotnie atakowane przez bezzałogowce – w styczniu 2024 r. i w sierpniu 2025 r. W obu przypadkach przywrócono je do działania odpowiednio po kilku dniach i po kilku tygodniach.