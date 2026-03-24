Rasswiet ma liczyć niemal 300 satelitów

Satelity zostały wyniesione przy użyciu rakiety Sojuz-2.1b. Jak poinformowało Biuro 1440, zostały prawidłowo wprowadzone na orbitę wstępną, oddzieliły się od rakiety i znajdują się pod kontrolą firmowego centrum operacji lotów.

Biuro 1440 należy do IKS Holding, jednego z największych rosyjskich holdingów technologicznych. Rozwija rosyjski odpowiednik systemu Starlink, przeznaczony do szybkiej transmisji danych. Projekt jest współfinansowany w ramach państwowego programu "Gospodarka danych". Według dziennika "Kommiersant" rosyjskie państwo wyda na ten program około 102 mld rubli (około 5 mld zł), a spółka aż 329 mld rubli (około 15 mld zł).

Zgodnie z założeniami do końca 2030 roku konstelacja ma liczyć 292 satelity, a łącznie na orbitę mają trafić 383 różne urządzenia. Do zapewnienia globalnego zasięgu systemu przez całą dobę potrzeba ponad 250 satelitów. Komercyjne uruchomienie usługi zaplanowano na 2027 rok.

Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że Moskwa dąży do stworzenia systemu łączności satelitarnej "porównywalnego pod względem koncepcji, choć na razie nie skali" z siecią Starlink należącą do Elona Muska.

Starlink oficjalnie nie działa w Rosji. Jednak rosyjskie wojsko od dłuższego czasu korzystało z terminali tej sieci do obsługi bezzałogowców wykorzystywanych w działaniach przeciwko Ukrainie. Urządzenia trafiały do Rosji za pośrednictwem państw trzecich.

Pod koniec stycznia wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow zwrócił się do Muska z prośbą o ograniczenie wykorzystywania systemu przez Rosję. Później rosyjscy blogerzy wojskowi informowali o masowych wyłączeniach terminali na froncie. To odbiło się na sytuacji na polu walki – w lutym Ukraina odzyskała część terytorium w obwodzie zaporoskim.

Projekt Rasswiet rozwijany jest od 2023 roku

O planach stworzenia rosyjskiego odpowiednika Starlink poinformowano w grudniu 2023 roku. Pierwsze trzy satelity Biura 1440 zostały wyniesione na orbitę latem 2023 roku w ramach misji Rasswiet-1, przeznaczonej do testów na orbicie.