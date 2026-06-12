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„Wzięli się za kłamstwa”. Trump ostro o Iranie po nocnym ataku

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:23
Donald Trump
Trump: Iran zachowuje się nieuczciwie i rozpowszechnia fake newsy/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Iran nie działa w dobrej wierze i dopuszcza się nieuczciwych działań w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Według niego władze w Teheranie rozpowszechniają nieprawdziwe informacje dotyczące wstępnego porozumienia z amerykańską administracją. Trump przypomniał jednocześnie, że dzień wcześniej informował o osiągnięciu uzgodnień z Iranem, które miałyby doprowadzić do zakończenia konfliktu.

Oskarżenia wobec Iranu o brak dobrej wiary

„Warunki, jakie Iran ujawnił kłamliwym mediom nie mają NIC wspólnego z tymi uzgodnionymi na piśmie. (...) To ludzie, z którymi nie da się prowadzić uczciwych rozmów. W ich przypadku nie ma mowy o działaniu w dobrej wierze” - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Prezydent USA dodał, że przeprowadzony w nocy przez Iran atak dronowy na jeden z tankowców w cieśninie Ormuz jest całkowicie nieakceptowalny i został odparty.

Trump zakończył swój wpis wezwaniem do Iranu, by „wziął się w garść, i to szybko”.

Amerykański prezydent ogłosił w czwartek wieczorem, że osiągnął „znakomite” porozumienie w sprawie wojny z Iranem, które ma zostać wkrótce podpisane. Według Trumpa na treść umowy ramowej zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. Władze irańskie oficjalnie tego jednak nie potwierdziły.

Wstępne porozumienie USA–Iran i brak potwierdzenia Teheranu

Treść wstępnego porozumienia nie została oficjalnie ogłoszona. Irańskie media państwowe opublikowały jednak 14-punktowy tekst, przedstawiając go jako szkic dokumentu.

Zapisano w nim wstrzymanie walk na wszystkich frontach, w tym w Libanie, w którym Izrael walczy z proirańskim Hezbollahem. Kolejne punkty mówią m.in. o otwarciu zablokowanej przez Iran cieśniny Ormuz w ciągu 30 dni „zgodnie z irańskimi wytycznymi”, wstrzymaniu sankcji na Iran, uwolnieniu części zablokowanych na Zachodzie funduszy tego państwa i 60 dniach na wynegocjowanie ostatecznej umowy dotyczącej programu nuklearnego Teheranu.

Detale umowy przekazał również amerykański serwis Axios. Według portalu w dokumencie zapisano, że cieśnina Ormuz ma zostać otwarta zaraz po podpisaniu porozumienia, a Iran nie będzie pobierał opłat za jej przejście, co wcześniej zapowiadał.

Ormuz otwarty po podpisaniu porozumienia

Zarówno media irańskie, jak i Axios twierdzą, że poznały treść umowy dzięki źródłom zbliżonym do zespołów negocjacyjnych odpowiednio Iranu i USA. W obu relacjach wiele punktów jest zbieżnych. (PAP)

adj/ ap/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: wojnaDonald TrumpIran
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