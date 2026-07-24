Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski

Odwet Chin za sankcje UE

„W celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów państwa, a także wypełniania międzynarodowych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni oraz w reakcji na te działania strony europejskiej, Chiny zdecydowały o nałożeniu ograniczeń na 14 podmiotów z UE” – przekazał rzecznik resortu w komunikacie.

Jak dodał, krok ten stanowi odpowiedź na „rażące działania Unii Europejskiej” związane z nałożonymi w czwartek restrykcjami wobec 14 firm z Chin i Hongkongu w ramach 21. pakietu sankcji przeciwko Rosji.

Na liście sankcyjnej dwa polskie podmioty

Na liście sankcyjnej znalazły się dwa polskie podmioty: spółka technologiczna Vigo Photonics z Ożarowa Mazowieckiego oraz Politechnika Wrocławska. Poza nimi chińskie restrykcje uderzają m.in. w niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall i czeską firmę motoryzacyjną Tatra Trucks, francuskie centrum badawcze III-V LAB, a także przedsiębiorstwa z Włoch, Litwy i Holandii.

Vigo Photonics specjalizuje się w produkcji materiałów i przyrządów półprzewodnikowych do zastosowań fotonicznych i mikroelektronicznych, jest też liderem na światowym rynku fotonowych detektorów średniej podczerwieni.

Chiński resort handlu nie uzasadnił decyzji o objęciu wymienionych podmiotów sankcjami.

Co oznaczają chińskie działania?

Zgodnie z opublikowanym dokumentem wpisanie firmy lub instytucji na listę oznacza bezwzględny zakaz eksportowania do niej oraz przekazywania jej przez podmioty trzecie wyprodukowanych w Chinach technologii i materiałów podwójnego zastosowania. Ewentualne odstępstwa od zakazu wymagają specjalnego zezwolenia od ministerstwa handlu ChRL.

Na liście sankcyjnej znalazły się dwa polskie podmioty oskarżanych o dostarczanie Moskwie komponentów dla przemysłu zbrojeniowego.

Władze Chin sprzeciwiają się unijnym restrykcjom, zapowiadając ochronę krajowych firm i regularnie wprowadzając środki odwetowe.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak