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Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:13
[aktualizacja 59 minut temu]
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski/Shutterstock
Pekin wprowadza działania odwetowe wobec Unii Europejskiej. Chińskie ministerstwo handlu wpisało 14 europejskich podmiotów na listę objętą kontrolą eksportu, w tym polską firmę Vigo Photonics i Politechnikę Wrocławską.

Odwet Chin za sankcje UE

„W celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów państwa, a także wypełniania międzynarodowych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni oraz w reakcji na te działania strony europejskiej, Chiny zdecydowały o nałożeniu ograniczeń na 14 podmiotów z UE” – przekazał rzecznik resortu w komunikacie.

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Jak dodał, krok ten stanowi odpowiedź na „rażące działania Unii Europejskiej” związane z nałożonymi w czwartek restrykcjami wobec 14 firm z Chin i Hongkongu w ramach 21. pakietu sankcji przeciwko Rosji.

Na liście sankcyjnej dwa polskie podmioty

Na liście sankcyjnej znalazły się dwa polskie podmioty: spółka technologiczna Vigo Photonics z Ożarowa Mazowieckiego oraz Politechnika Wrocławska. Poza nimi chińskie restrykcje uderzają m.in. w niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall i czeską firmę motoryzacyjną Tatra Trucks, francuskie centrum badawcze III-V LAB, a także przedsiębiorstwa z Włoch, Litwy i Holandii.

Vigo Photonics specjalizuje się w produkcji materiałów i przyrządów półprzewodnikowych do zastosowań fotonicznych i mikroelektronicznych, jest też liderem na światowym rynku fotonowych detektorów średniej podczerwieni.

Chiński resort handlu nie uzasadnił decyzji o objęciu wymienionych podmiotów sankcjami.

Co oznaczają chińskie działania?

Zgodnie z opublikowanym dokumentem wpisanie firmy lub instytucji na listę oznacza bezwzględny zakaz eksportowania do niej oraz przekazywania jej przez podmioty trzecie wyprodukowanych w Chinach technologii i materiałów podwójnego zastosowania. Ewentualne odstępstwa od zakazu wymagają specjalnego zezwolenia od ministerstwa handlu ChRL.

Na liście sankcyjnej znalazły się dwa polskie podmioty oskarżanych o dostarczanie Moskwie komponentów dla przemysłu zbrojeniowego.

Władze Chin sprzeciwiają się unijnym restrykcjom, zapowiadając ochronę krajowych firm i regularnie wprowadzając środki odwetowe.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: sankcjeUnia EuropejskaChinydual use
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