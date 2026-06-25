Chiny prowadzą "specjalną operację" wokół Tajwanu. Zachód alarmuje jednym głosem

Spór o granice morskie. Pekin wysyła okręty

Komunistyczne Chiny, które uznają demokratyczny Tajwan za część swojego terytorium, wysłały na początku czerwca okręty straży przybrzeżnej na wody u wschodnich wybrzeży wyspy. Pekin określił tę akcję mianem "specjalnej operacji egzekwowania przepisów dotyczących ruchu morskiego", co wywołało protest władz w Tajpej.

Według Chin operacja była odpowiedzią na zapowiedź Japonii i Filipin o rozpoczęciu formalnych rozmów dotyczących wyznaczenia granic morskich. Pekin twierdzi, że obejmują one również akweny u wybrzeży Tajwanu, do których rości sobie prawa.

W ten sam rejon Chiny skierowały także jednostki prowadzące badania hydrograficzne.

"Działania Chin zagrażają stabilności regionu"

– Działania Chin mają głęboko destabilizujący charakter – powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA, w reakcji na doniesienia, że chińska straż przybrzeżna nęka statki handlowe.

– Odrzucamy wszelkie próby przypisywania sobie przez Chiny prawa do ograniczania swobody żeglugi i przelotów, prawa do układania kabli podmorskich oraz innych zgodnych z prawem form korzystania z morza – dodał. Jego zdaniem Pekin, wbrew swoim deklaracjom, podważa zasadę pokojowego rozwiązywania sporów.

Nieoficjalne przedstawicielstwa dyplomatyczne Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec w Tajpej wydały odrębne, lecz wyjątkowo zgodne oświadczenia, w których wyraziły zaniepokojenie działaniami Chin.

– Te działania zagrażają stabilności regionu, swobodzie żeglugi oraz bezpieczeństwu międzynarodowej żeglugi handlowej. Ponownie sprzeciwiamy się wszelkim jednostronnym próbom zmiany status quo, zwłaszcza poprzez groźby, użycie siły lub przymus – podkreślono w komunikatach.

Jak zaznaczono, "kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie i poszanowanie wszystkich praw i wolności żeglugowych oraz bezpieczeństwa marynarzy i statków".

Podobnie jak większość państw świata, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. Jednocześnie od lat wyrażają zaniepokojenie nasilającą się presją Chin wobec wyspy, której władze odrzucają roszczenia Pekinu do zwierzchnictwa nad Tajwanem.

Statki handlowe "nękane"

Tajwan podkreśla, że wody u jego wschodnich wybrzeży nie należą do Chin. Dodaje, że Pekin nie ma żadnych podstaw do sprawowania tam jurysdykcji.

Według władz chińskich straż przybrzeżna przeprowadziła inspekcje 198 przepływających statków i wykryła naruszenia przepisów w przypadku trzech z nich. Ponadto funkcjonariusze prowadzili pomiary hydrograficzne oraz patrolowali rejony przebiegu podmorskich kabli.

Tajwan poinformował z kolei, że trzy statki handlowe były "nękane" przez chińską straż przybrzeżną. Ich załogi miały zostać poproszone o przekazanie informacji dotyczących portów wypłynięcia i planowanych portów docelowych, a chińscy funkcjonariusze mieli twierdzić, że sprawują jurysdykcję nad tym akwenem.

Chiny twierdzą, że sporny akwen należy do ich wyłącznej strefy ekonomicznej

W środę podczas konferencji prasowej w Pekinie rzeczniczka chińskiego Biura do spraw Tajwanu Zhang Han oświadczyła, że obszar morski, którego granice chcą wyznaczyć Japonia i Filipiny, znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Chin.

Dodała, że patrole straży przybrzeżnej są zgodne z prawem, uzasadnione i konieczne oraz stanowią działanie mające na celu "ochronę suwerenności państwa oraz jego praw i interesów na morzu".