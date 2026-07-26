Forsal logo

Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
14 minut temu
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują/Shutterstock
Zrezygnowały z pracy, żeby wychowywać gromadkę dzieci, albo w ogóle nie były zatrudnione. Po tych wszystkich latach ciężkiej harówki w domu nie miały żadnego prawa do emerytury. To się zmieniło kilka lat temu. Od 2029 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tak zwane matczyne emerytury. Nie każdy jednak może skorzystać z takiego rozwiązania. Żeby otrzymać comiesięczny przelew na bankowe konto, trzeba spełnić określone wymogi.

Ciężka praca w domu

Mówi się o nich, że „siedzą w domu” i zajmują się dziećmi, a przecież to ciężka praca. To dlatego sześć lat temu rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował, że chce zapewnić emerytury matkom przynajmniej czwórki dzieci.

Z wieloletnią pracą w domu, na rzecz rodziny, nie wiązały się dotychczas żadne gwarancje bezpieczeństwa na starość, w postaci na przykład świadczeń – argumentowało wówczas ministerstwo rodziny, pracy i polityki. Dlatego decyzja matki czy ojca, by całą energię życiową przekierować na rodzinę i wychowanie dzieci, była dla nich wybitnie trudna, bo niosła ze sobą, w perspektywie, potencjalną możliwość niedostatku na starość – wskazywało ministerstwo.

100 tysięcy złotych dla małżonków, 50 tysięcy dla singli. Trzeba spełnić tylko ten jeden warunek
100 tysięcy złotych dla małżonków, 50 tysięcy dla singli. Trzeba spełnić tylko ten jeden warunek

Ile wynosi teraz matczyna emerytura?

Program pod oficjalną nazwą „mama plus” ruszył z początkiem marca 2019 roku. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest powiązana z najniższą emeryturą obowiązującą w danym roku, dlatego podlega corocznej waloryzacji na takich samych zasadach jak inne świadczenia emerytalne.

Po tegorocznej marcowej waloryzacji, rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Jak uzyskać dodatkowe wsparcie od ZUS

Prawo do świadczenia przysługuje przede wszystkim matkom, które urodziły lub wychowały co najmniej czworo dzieci i znajdują się w sytuacji, w której nie dysponują dochodem zapewniającym niezbędne środki do życia.

Przepisy przewidują również możliwość przyznania wsparcia ojcom. Dotyczy to jednak wyjątkowych przypadków, między innymi sytuacji, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub przez długi czas nie uczestniczyła w ich wychowaniu.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Niezbędne jest także złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ustawowych warunków. Mogą to być między innymi akty urodzenia dzieci oraz dokumenty potwierdzające ich wychowywanie.

Ludzie ruszyli do ZUS po dodatkowe pieniądze. Poszło już na to 1,4 miliarda złotych. Bardzo ważny jest termin złożenia wniosku
Ludzie ruszyli do ZUS po dodatkowe pieniądze. Poszło już na to 1,4 miliarda złotych. Bardzo ważny jest termin złożenia wniosku

Minimalne finansowe bezpieczeństwo

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić minimalne bezpieczeństwo finansowe osobom, które znaczną część życia poświęciły wychowaniu licznej rodziny kosztem aktywności zawodowej. Dla wielu beneficjentek jest to pierwsze regularne świadczenie emerytalne otrzymywane z państwowego systemu.

Program stanowi również wyraz uznania dla pracy wykonywanej przez lata w domu – pracy, która nie była wynagradzana i nie budowała kapitału emerytalnego, ale miała ogromne znaczenie dla funkcjonowania rodzin i całego społeczeństwa.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują »
Tematy: zasadyMama plusmama plus (matczyna emerytura)
Powiązane
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Szykują się zmiany i wielkie porządki w popularnym świadczeniu
trzynasta emerytura, emerytura, emerytury, gotówka, emeryt, pieniądze, senior
Rodzice dorosłych już dzieci dostaną 800 plus? Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było. Zapadła decyzja w sprawie nowego świadczenia
Nowe dotacje dla właścicieli fotowoltaiki
Nawet 19 tysięcy złotych dla właścicieli fotowoltaiki. Rusza wypłata zupełnie nowych dotacji. Termin złożenia wniosku ma znaczenie
Nie przegap
Żołnierze na manewrach w Tajlandii
Doktryna Trumpa zderzyła się z rzeczywistością. Chiny tylko na to czekały
kobieta, firma, biznes
Ekspertki: przedsiębiorczynie wciąż nie wykorzystują potencjału AI. Największą barierą nie jest technologia
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Młodzi ludzie w ławkach na auli
Nawet 38 chętnych na jedno miejsce. Rekordowa rekrutacja 2026/2027 zbiera żniwo na medycynie i w liceach
Specjalna emerytura dla 40-latków. Płacą ponad 5 tysięcy złotych co miesiąc
Specjalna emerytura dla 40-latków. Płacą ponad 5 tysięcy złotych co miesiąc
świadczenie, 800 plus, warunki, zasiłek, dochód
1050 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – komu przysługuje świadczenie i na jakich warunkach?
emeryci, seniorzy, dokument, kalkulator
Nowy program dla seniorów? Chcą 800 plus za każde pracujące dziecko
seniorka senior osoba starsza
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, bon senioralny i opieka nieformalna – zmiany
Polecamy
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
paliwo, tankowanie, samochód
Kierowcy masowo odbierają ten zwrot. Tak zatankujesz znacznie taniej w 2026 roku
pieniądze, gotówka, senior, mężczyzna
800 plus dla osób po 50. roku życia? Jest ostateczna decyzja na 2026 rok
800 plus dla seniorów, gotówka, pieniądze
Rząd podjął ostateczną decyzję w sprawie 800 plus dla seniorów. Koniec domysłów
Polska ambasada w Chorwacji ma bardzo ważny komunikat dla turystów
Turyści uciekają z wakacyjnego raju? Rządzący uspakajają, branża bije na alarm
Stacja benzynowa to miejsce gdzie ceny nadal zaskakują. Diesel jest droższy niż benzyna. Są powody dla których ten trend się utrzyma. W Polsce i u naszych sąsiadów.
Diesel drożeje szybciej niż benzyna. Do jakiego poziomu mogą dojść ceny, gdy presja się utrzyma?
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
zakaz, pies, łańcuchy, kara, zwierzęta
100 tysięcy złotych kary za trzymanie psa na łańcuchu. Służby sprawdzą warunki bytowe zwierząt
Kraj
świadczenie, 800 plus, warunki, zasiłek, dochód
1050 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – komu przysługuje świadczenie i na jakich warunkach?
tankowanie, stacja paliw, paliwo
Ceny paliw do obniżki? Polacy nie mają wątpliwości. Najnowszy sondaż
opłata, parkowanie, dawca krwi, przepisy, krew
Koniec opłat za parkowanie dla dawców krwi. Przepisy wejdą w życie 1 października 2026 r.
zakaz, pies, łańcuchy, kara, zwierzęta
100 tysięcy złotych kary za trzymanie psa na łańcuchu. Służby sprawdzą warunki bytowe zwierząt
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
Świat
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Zełenski ostrzega przed dużym atakiem Rosji. „Może nastąpić w ciągu 48 godzin”
google AI
Donald Trump grozi UE. „Zapłaci bardzo wysoką cenę”
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
Żołnierze na manewrach w Tajlandii
Doktryna Trumpa zderzyła się z rzeczywistością. Chiny tylko na to czekały
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj