Od września mieszkania czeka akustyczna rewolucja przez zmianę przepisów budowlanych

Ocena akustyczna, od września ten element znajdzie swoje nowe ujęcie w przepisach budowlanych. Nowe regulacje zaostrzą wymagania dotyczące komfortu akustycznego mieszkań. Luksus w mieszkaniu kojarzy się z dużym tarasem, panoramicznymi oknami czy strefą wellness. Pełną wartość tych udogodnień możemy jednak docenić tylko wtedy, kiedy weźmiemy pod uwagę coś, czego nie słychać.

Ocena akustyczna mieszkania

Rozmowy sąsiadów, odgłos przesuwanych krzeseł, dzieci biegające piętro wyżej czy winda pracująca przez całą dobę należą do najczęściej zgłaszanych problemów mieszkańców nowych osiedli. Komfort akustyczny zawsze miał, to znaczenie, ale w świecie, w którym codzienne atakowani jesteśmy mnóstwem bodźców, cisza staje się jednym z podstawowych parametrów jakości życia. – Komfort akustyczny zawsze był istotnym argumentem dla nabywców, ale dzisiaj stał się jednym z kluczowych elementów oceny jakości mieszkania. Oczekiwania klientów zmieniły się pod wpływem dwóch czynników: upowszechnienia pracy hybrydowej oraz rosnącego przebodźcowania w miastach. Kupujący coraz częściej zwracają uwagę na prywatność i komfort codziennego funkcjonowania, a nie tylko na podstawowe parametry nieruchomości. To sprawia, że rozwiązania akustyczne stają się ważnym elementem nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego, a cisza w mieszkaniu stała się synonimem bezpieczeństwa psychicznego i zdrowia – mówi Piotr Łopatka, dyrektor operacyjny i członek zarządu Area Development.

Kupujący coraz częściej pytają o hałas mieszkania

Jeszcze kilka lat temu podczas oglądania mieszkania dominowały pytania o miejsce postojowe, wysokość czynszu czy komórkę lokatorską. Dziś coraz więcej osób chce wiedzieć, czy będzie słychać sąsiadów, jak wyciszone są stropy i czy hałas z klatki schodowej będzie docierał do salonu.

Co najbardziej przeszkadza mieszkańcom? Z pewnością najczęściej są to:

odgłosy kroków z mieszkania powyżej,

głośna muzyka zza ściany,

hałas windy,

głośna praca drzwi wejściowych do budynku i na klatkach schodowych,

instalacje wodno-kanalizacyjne,

echo na klatkach schodowych.

Nie jest to przypadek. Coraz więcej osób pracuje z domu, spędza w mieszkaniu więcej czasu i zwraca większą uwagę na codzienny komfort niż jeszcze kilka lat temu. – Na to, czy mieszkanie będzie ciche, wpływa znacznie więcej czynników niż sama grubość ścian. Znaczenie ma lokalizacja inwestycji, układ budynków na osiedlu, rozmieszczenie wind, klatek schodowych i pomieszczeń technicznych, a także jakość zastosowanych materiałów oraz sposób wykonania instalacji – mówi Piotr Łopatka.

Ekspert wskazuje na kluczowe rozwiązania technologiczne wpływające na większą akustyczność budynku. Należą do nich:

materiały konstrukcyjne o wysokiej gęstości: stosowanie bloczków silikatowych lub pełnej cegły do budowy ścian między lokalami,

zaawansowana stolarka: okna o podwyższonym współczynniku izolacyjności akustycznej (Rw > 40 dB) oraz drzwi wejściowe o podwyższonym standardzie (min. 37 dB),

stropy: układanie warstw styropianu akustycznego lub wełny mineralnej pod wylewką, odcinających dźwięki uderzeniowe (kroki, upadające przedmioty),

izolacja instalacji (wibroakustyka): ciche rury kanalizacyjne, elastyczne podkładki pod agregatami oraz właściwe prowadzenie szachtów.

Wrzesień przyniesie sporą zmianę w ocenie akustycznej mieszkania

Od września 2026 r. zaczną obowiązywać nowe Warunki Techniczne (WT 2026), które znacząco podnoszą wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej budynków mieszkalnych. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek spełnienia klasy akustycznej AQ-0. W praktyce oznacza to lepszą ochronę przed hałasem dochodzącym zarówno z mieszkań sąsiadów, jak i części wspólnych budynku.

Zmiany obejmują znacznie więcej niż tylko grubsze ściany. Deweloperzy będą musieli zadbać również o skuteczniejsze wygłuszenie stropów, ograniczenie hałasu instalacji, odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń technicznych oraz lepszą izolacyjność drzwi wejściowych. Akustyka stanie się jednym z kluczowych elementów projektowania inwestycji już na etapie koncepcji.

Sporym wyzwaniem jest wymóg dostarczenia rzetelnego operatu (projektu) akustycznego na etapie zatwierdzania projektu technicznego – głównie z powodu braku odpowiedniej liczby specjalistów oraz dodatkowych kosztów. To nie wszystko. - Są też wyzwania konstrukcyjne – kontrola tzw. bocznego przenoszenia dźwięku oraz likwidacja mostków akustycznych w miejscach łączenia ścian ze stropami. Ważna jest również eliminacja potencjalnych błędów wykonawczych – tłumaczy dyrektor operacyjny Area Development. To zmiana, która może wpłynąć nie tylko na komfort mieszkańców, ale również na sposób projektowania nowych osiedli i koszty realizacji inwestycji.– Nowe przepisy w praktyce wymuszają standardy zbliżone do dotychczasowej klasy premium – zauważa Piotr Łopatka.

Ile będzie kosztowała „nowa” cisza mieszkania?

Znowelizowane przepisy bez wątpienia podniosą koszty realizacji inwestycji, co ostatecznie wpłynie na ceny końcowe lokali. Użycie droższych materiałów izolacyjnych, specjalistycznej stolarki oraz konieczność zatrudniania certyfikowanych akustyków podnosi koszt metra kwadratowego budowy. Równolegle jednak te zaostrzone wymagania bardzo szybko staną się nowym rynkowym standardem. - Podobnie jak stało się to z pakietami trzyszybowymi w oknach po wejściu norm WT 2021 – to, co kiedyś było opcją dodatkową, dziś jest normą, poniżej której nikt już nie projektuje – wyjaśnia dyrektor operacyjny Area Development.

„Cisza” może stać się nowym argumentem sprzedażowym mieszkania

Pomimo, że komfort akustyczny zawsze miał znaczenie dla klientów to jeszcze niedawno częściej przewagę nowych inwestycji stanowiły pompy ciepła, rekuperacja czy energooszczędne rozwiązania. Dziś do tej listy coraz śmielej dołącza komfort akustyczny. – Komfort akustyczny ma potencjał, by dorównywać takim elementom jak lokalizacja, energooszczędność budynku czy zielone otoczenie. O ile lokalizacja i zieleń są widoczne na pierwszy rzut oka i raczej dotyczą ogólnych doznań, o tyle złą akustykę nabywca odczuwa bardzo indywidualnie. Świadomi deweloperzy już teraz wykorzystują certyfikaty akustyczne jako mocny wyróżnik marketingowy. Ponieważ koszty energii elektrycznej i cieplnej są łatwo mierzalne rachunkami, energooszczędność zachowa pozycję lidera w kalkulacjach. Jednak w obszarze komfortu życia (wellness, longevity) cisza będzie bezkonkurencyjnym argumentem przemawiającym za zakupem – zauważa Piotr Łopatka.

Dla kupujących oznacza to natomiast zmianę sposobu oceny mieszkań. Coraz większe znaczenie będzie miało nie tylko to, jak lokal wygląda i ile kosztuje, ale również to, czy pozwala odpocząć od codziennego hałasu.