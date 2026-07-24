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Donald Trump grozi UE. „Zapłaci bardzo wysoką cenę”

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 20:56
google AI
Trump: UE zapłaci za to, że nałożyła karę na Google/Shutterstock
Prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował w piątek Unię Europejską po decyzji o nałożeniu kary na Google. Uznał działania Brukseli za nielegalne i dyskryminujące wobec amerykańskich firm oraz zapowiedział, że Wspólnota poniesie tego konsekwencje. Podkreślił również, że Stany Zjednoczone „nie są europejską skarbonką”.

O nałożeniu kary na Google w wysokości 890 mln euro Komisja Europejska poinformowała w czwartek, wyjaśniając, że koncern złamał unijne przepisy Aktu o rynkach cyfrowych (DMA), ponieważ faworyzuje własne usługi w wyszukiwarce Google i ogranicza dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play.

Trump grozi UE konsekwencjami za karę dla Google

Trump, komentując karę dla Google, wyraził przekonanie, że „to nielegalna i wysoce dyskryminująca praktyka”. „Proszę potraktować ten wpis na TRUTH jako zapowiedź, że natychmiast rozpoczniemy dochodzenie na podstawie Sekcji 301. w sprawie praktyki »OGRABIANIA« amerykańskich firm, a tym samym amerykańskich podatników” - dodał.

Chodzi o postępowania w ramach sekcji 301. ustawy o handlu z 1974 r. Po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił wcześniejszy pakiet ceł globalnych, administracja Trumpa wykorzystuje ten przepis do budowy nowej architektury taryfowej.

Trump ostrzegł, że UE „zapłaci bardzo wysoką cenę za to nielegalne i wysoce nieetyczne postępowanie, przed którym konsekwentnie” ją ostrzegał. „Kary zostaną całkowicie cofnięte, a ponadto spodziewamy się nałożenia na nich znacznych CEŁ w najbliższym możliwym terminie” - poinformował. Oświadczył, że USA nie są europejską „skarbonką”.

Google pod presją unijnych przepisów cyfrowych

DMA nakłada szczególne obowiązki na duże koncerny technologiczne, które kontrolują popularne platformy i są dla mniejszych firm ważnym kanałem dotarcia do konsumentów; firmy te muszą unikać na unijnym rynku faworyzowania własnych usług i blokowania dostępu do innych ofert.

Google ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, będą firmie groziły kary okresowe w wysokości do 5 proc. światowego obrotu.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ ap/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Donald TrumpUnia EuropejskaGoogle
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