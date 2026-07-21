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Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 12:15
Marcin Kierwiński, Andrius Kubilius
Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności/PAP
Szef MSWiA Marcin Kierwinski i komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius podpisali we wtorek umowę na udział Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS2. - To wielki dzień dla Polski, dla wschodniej flanki i dla całej Unii Europejskiej – ocenił Kubilius.

Polska dołącza do europejskiego programu IRIS2

We wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius podpisali umowę na udział Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS2.

Dziś to, o czym myśleliśmy od wielu lat, to, co planowaliśmy od wielu lat, staje się faktem. Dziś Polska przystępuje do wielkiego europejskiego programu budowy bezpiecznej łączności, która będzie obsługiwana przez zestaw satelitów europejskich. To będzie całkowicie niezależny system. System, który będzie gwarantował nam bezpieczeństwo. System, który będzie gwarantował nam pełną niezależność – mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Zapowiedział, że Polska będzie jednym z sześciu głównych graczy, jeżeli chodzi o konstelację IRIS2 w Europie. – Polska będzie jednym z fundamentów budowy tej instalacji bezpiecznej łączności dla całej Europy – dodał.

Wyjaśnił, że w Polsce powstanie jedno z urządzeń bazowych – gateway (bramka), które będzie zarządzany przez Polskę. - Jak ważna jest łączność w sytuacjach kryzysowych, przekonaliśmy się w ostatnich latach kilkukrotnie, bardzo mocno - ocenił.

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Kierwiński podkreślił, że dołączenie do budowy to również wielki dzień dla służb podległych MSWiA, bo uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA - policji, straży pożarnej, Straży Granicznej. – To także pełna dostępność niezagrożonej bezpiecznej łączności dla zarządzania kryzysowego dla ośrodków administracji rządowej. Pracowaliśmy na to wiele lat - dodał.

Komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius stwierdził, że Polska dołączając do programu inwestuje zarówno w swoje bezpieczeństwo, gospodarkę, ale również w swoją przyszłość.

- To wielki dzień dla Polski, dla wschodniej flanki i dla całej Unii Europejskiej – ocenił Kubilius.

Jak wskazał, „Polska pokazuje prawdziwe przywództwo”. Jednocześnie wyraził nadzieję, że kolejne państwa członkowskie UE pójdą drogą Warszawy.

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IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) to jeden z największych projektów kosmicznych realizowanych obecnie przez Unię Europejską. Zakłada on budowę konstelacji 290 satelitów umieszczonych na niskiej orbicie (ang. Low Earth Orbit) i średniej orbicie okołoziemskiej (ang. Medium Earth Orbit).

Szacowany budżet programu wynosi około 10,6 mld euro. Program ma zapewnić bezpieczne usługi łączności dla UE i jej państw członkowskich, a także łączność szerokopasmową dla organów rządowych, firm prywatnych i obywateli państw członkowskich UE.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: UEbezpieczeństwoMSWiAIRIS2
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