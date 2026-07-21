Polska dołącza do programu IRIS2. To europejski program budowy satelitarnego systemu łączności

Polska dołącza do europejskiego programu IRIS2

We wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius podpisali umowę na udział Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS2.

Dziś to, o czym myśleliśmy od wielu lat, to, co planowaliśmy od wielu lat, staje się faktem. Dziś Polska przystępuje do wielkiego europejskiego programu budowy bezpiecznej łączności, która będzie obsługiwana przez zestaw satelitów europejskich. To będzie całkowicie niezależny system. System, który będzie gwarantował nam bezpieczeństwo. System, który będzie gwarantował nam pełną niezależność – mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Zapowiedział, że Polska będzie jednym z sześciu głównych graczy, jeżeli chodzi o konstelację IRIS2 w Europie. – Polska będzie jednym z fundamentów budowy tej instalacji bezpiecznej łączności dla całej Europy – dodał.

Wyjaśnił, że w Polsce powstanie jedno z urządzeń bazowych – gateway (bramka), które będzie zarządzany przez Polskę. - Jak ważna jest łączność w sytuacjach kryzysowych, przekonaliśmy się w ostatnich latach kilkukrotnie, bardzo mocno - ocenił.

📃✒️ Minister @MKierwinski i Komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej @KubiliusA podpisali umowę na udział Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS2📡. pic.twitter.com/FxoUP8kYwn — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) July 21, 2026 Rozwiń

Komisarz UE: To wielki dzień dla wschodniej flanki

Kierwiński podkreślił, że dołączenie do budowy to również wielki dzień dla służb podległych MSWiA, bo uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA - policji, straży pożarnej, Straży Granicznej. – To także pełna dostępność niezagrożonej bezpiecznej łączności dla zarządzania kryzysowego dla ośrodków administracji rządowej. Pracowaliśmy na to wiele lat - dodał.

Komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius stwierdził, że Polska dołączając do programu inwestuje zarówno w swoje bezpieczeństwo, gospodarkę, ale również w swoją przyszłość.

- To wielki dzień dla Polski, dla wschodniej flanki i dla całej Unii Europejskiej – ocenił Kubilius.

Jak wskazał, „Polska pokazuje prawdziwe przywództwo”. Jednocześnie wyraził nadzieję, że kolejne państwa członkowskie UE pójdą drogą Warszawy.

IRIS2: bezpieczna i zaawansowana łączność satelitarna

IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) to jeden z największych projektów kosmicznych realizowanych obecnie przez Unię Europejską. Zakłada on budowę konstelacji 290 satelitów umieszczonych na niskiej orbicie (ang. Low Earth Orbit) i średniej orbicie okołoziemskiej (ang. Medium Earth Orbit).

Szacowany budżet programu wynosi około 10,6 mld euro. Program ma zapewnić bezpieczne usługi łączności dla UE i jej państw członkowskich, a także łączność szerokopasmową dla organów rządowych, firm prywatnych i obywateli państw członkowskich UE.