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Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA pracuje nad przepisami

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 09:49
Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA pracuje nad przepisami
Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA pracuje nad przepisami/Shutterstock
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało do opiniowania projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dotyczą one przede wszystkim doprecyzowania zadań i finansowania.

Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przekazany do opiniowania dokument został przygotowany w związku z nowelizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Jak czytamy w uzasadnieniu, określa on szczegółową zawartość Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i przejrzystego planowania finansowania realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Chodzi również o zapewnienie ciągłości planowania inwestycji wieloletnich przewidzianych w programie OLiOC.

Rozporządzenie zaprojektowano z uwzględnieniem doświadczeń z realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. W projekcie nowego rozporządzenia uporządkowano strukturę Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w szczególności doprecyzowano elementy programu, które okazały się istotne w toku jego praktycznego stosowania – wyjaśnił resort.

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Z czego będzie składał się Program OLiOC?

Projekt rozporządzenia zakłada, że Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który jest przyjmowany uchwałą Rady Ministrów, będzie się składał z czterech obowiązkowych części:

  • wskazania okresu jego realizacji;
  • części diagnostycznej, która zawiera omówienie stanu systemu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wskazanie kluczowych zadań w okresie realizacji Programu;
  • części finansowej;
  • wykazu obszarów i zadań, który określi ogólny katalog zadań i dopuszczalnych zakupów i inwestycji.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, planowanej wysokości corocznych środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej będzie musiało być przedstawiane w podziale na poszczególnych dysponentów i z podziałem na poszczególne lata realizacji programu.

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Części fakultatywne programu i inne zmiany

Ponadto, w programie będzie można uwzględnić elementy fakultatywne. Projekt rozporządzenia przewiduje dwie takie części: ewaluacyjną oraz wykaz kluczowych inwestycji. Jednocześnie projektowane rozporządzenie nie przewiduje wymogu jednoznacznego oznaczania w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zadań, których cykl realizacyjny wykracza poza bazowy, pięcioletni horyzont jego obowiązywania.

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 wykazują nieefektywność takiego rozwiązania. Zostało ono zastąpione ustawowym obowiązkiem wskazywania środków na inwestycje wieloletnie – wyjaśniło MSWiA.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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Tematy: zmianyMSWiAobrona cywilnaprogram ochrony ludności i obrony cywilnej
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