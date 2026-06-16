Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA pracuje nad przepisami

Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowej zawartości Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przekazany do opiniowania dokument został przygotowany w związku z nowelizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Jak czytamy w uzasadnieniu, określa on szczegółową zawartość Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i przejrzystego planowania finansowania realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. Chodzi również o zapewnienie ciągłości planowania inwestycji wieloletnich przewidzianych w programie OLiOC.

Rozporządzenie zaprojektowano z uwzględnieniem doświadczeń z realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. W projekcie nowego rozporządzenia uporządkowano strukturę Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w szczególności doprecyzowano elementy programu, które okazały się istotne w toku jego praktycznego stosowania – wyjaśnił resort.

Z czego będzie składał się Program OLiOC?

Projekt rozporządzenia zakłada, że Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który jest przyjmowany uchwałą Rady Ministrów, będzie się składał z czterech obowiązkowych części:

wskazania okresu jego realizacji;

części diagnostycznej, która zawiera omówienie stanu systemu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wskazanie kluczowych zadań w okresie realizacji Programu;

części finansowej;

wykazu obszarów i zadań, który określi ogólny katalog zadań i dopuszczalnych zakupów i inwestycji.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, planowanej wysokości corocznych środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej będzie musiało być przedstawiane w podziale na poszczególnych dysponentów i z podziałem na poszczególne lata realizacji programu.

Części fakultatywne programu i inne zmiany

Ponadto, w programie będzie można uwzględnić elementy fakultatywne. Projekt rozporządzenia przewiduje dwie takie części: ewaluacyjną oraz wykaz kluczowych inwestycji. Jednocześnie projektowane rozporządzenie nie przewiduje wymogu jednoznacznego oznaczania w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zadań, których cykl realizacyjny wykracza poza bazowy, pięcioletni horyzont jego obowiązywania.