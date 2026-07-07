Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie

We wtorek w Ankarze zaczyna się dwudniowy szczyt NATO. Oprócz spotkania Rady Północnoatlantyckiej, czyli najważniejszego, politycznego organu Sojuszu, odbywa się także NATO Summit Defence Industry Forum, w którym bierze udział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosianiak-Kamysz.

Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot – poinformował we wtorek minister obrony narodowej.

Jak ocenił, to „znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków”. - Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą. Naszym celem jest nie tylko kupować nowoczesne uzbrojenie, ale również produkować i serwisować je w Europie - z udziałem Polski – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Sojusznicy z NATO podpiszą szereg umów

Już wcześniej portal Politico informował, że podczas szczytu podpisanych zostanie szereg umów dotyczących przeniesienia na Stary Kontynent części produkcji i konserwacji systemów uzbrojenia zaprojektowanych przez USA, Umowy te mają na celu pobudzenie działalności gospodarczej w USA i zapewnienie większego dostępu Europejczyków do kluczowych systemów uzbrojenia.

Oprócz centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot, we wtorek ma zostać sformalizowana inicjatywa Niemiec i Holandii we współpracy z USA i NATO w sprawie rozpoczęcia w Europie produkcji przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Stinger amerykańskiego koncernu RTX.

Na mocy tego porozumienia Stany Zjednoczone zezwoliłyby na produkcję w Europie, jednocześnie utrzymując wymogi dotyczące sprzedaży sprzętu wojskowego za granicę, co umożliwiłoby Waszyngtonowi kontrolowanie ostatecznej sprzedaży – wyjaśnia Politico.

Kolejnym podpisanym porozumieniem ma być to dotyczące rozszerzenia produkcji pocisków AIM-120C-8 AMRAAM firmy Raytheon. Program obejmowałby Belgię, Kanadę, Finlandię, Niemcy, Holandię i Norwegię. Celem nie jest jeszcze podpisanie umowy produkcyjnej, lecz deklaracja intencyjna.

Kolejna inicjatywa dotyczy produkcji taktycznego systemu rakietowego Army Tactical Missile System (ATACMS), który ma być realizowany w Europie przez amerykańską firmę Lockheed Martin i niemiecki Rheinmetall. Jednak Politico zauważa, że inicjatywya na tym etapie bardziej zmierza ku okazji do zrobieniu sobie wspólnych zdjęć, a niżeli podpisania twardej deklaracji.