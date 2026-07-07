Forsal logo

Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:28
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia/PAP/EPA
Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot – przekazał we wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosianiak-Kamysz. Podczas NATO Summit Defence Industry Forum planowane jest podpisanie także umów dotyczących m.in. przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Stinger.

Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie

We wtorek w Ankarze zaczyna się dwudniowy szczyt NATO. Oprócz spotkania Rady Północnoatlantyckiej, czyli najważniejszego, politycznego organu Sojuszu, odbywa się także NATO Summit Defence Industry Forum, w którym bierze udział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosianiak-Kamysz.

Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot – poinformował we wtorek minister obrony narodowej.

Jak ocenił, to „znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków”. - Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą. Naszym celem jest nie tylko kupować nowoczesne uzbrojenie, ale również produkować i serwisować je w Europie - z udziałem Polski – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Zobacz również

Sojusznicy z NATO podpiszą szereg umów

Już wcześniej portal Politico informował, że podczas szczytu podpisanych zostanie szereg umów dotyczących przeniesienia na Stary Kontynent części produkcji i konserwacji systemów uzbrojenia zaprojektowanych przez USA, Umowy te mają na celu pobudzenie działalności gospodarczej w USA i zapewnienie większego dostępu Europejczyków do kluczowych systemów uzbrojenia.

Oprócz centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot, we wtorek ma zostać sformalizowana inicjatywa Niemiec i Holandii we współpracy z USA i NATO w sprawie rozpoczęcia w Europie produkcji przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Stinger amerykańskiego koncernu RTX.

Na mocy tego porozumienia Stany Zjednoczone zezwoliłyby na produkcję w Europie, jednocześnie utrzymując wymogi dotyczące sprzedaży sprzętu wojskowego za granicę, co umożliwiłoby Waszyngtonowi kontrolowanie ostatecznej sprzedaży – wyjaśnia Politico.

Kolejnym podpisanym porozumieniem ma być to dotyczące rozszerzenia produkcji pocisków AIM-120C-8 AMRAAM firmy Raytheon. Program obejmowałby Belgię, Kanadę, Finlandię, Niemcy, Holandię i Norwegię. Celem nie jest jeszcze podpisanie umowy produkcyjnej, lecz deklaracja intencyjna.

Kolejna inicjatywa dotyczy produkcji taktycznego systemu rakietowego Army Tactical Missile System (ATACMS), który ma być realizowany w Europie przez amerykańską firmę Lockheed Martin i niemiecki Rheinmetall. Jednak Politico zauważa, że inicjatywya na tym etapie bardziej zmierza ku okazji do zrobieniu sobie wspólnych zdjęć, a niżeli podpisania twardej deklaracji.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCentrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia »
Tematy: MONNATObezpieczeństworakiety
Powiązane
Rosja tymczasowo zamknęła przejścia graniczne z trzema sąsiadami. Chodzi o państwa NATO
Rosja tymczasowo zamknęła przejścia graniczne z trzema sąsiadami. Chodzi o państwa NATO
Unijny pakt migracyjny wszedł w życie prawie dwa tygodnie temu. Co to oznacza dla Polski?
Unijny pakt migracyjny wszedł w życie prawie dwa tygodnie temu. Co to oznacza dla Polski?
Unia Europejska zaostrza politykę migracyjną. Centra powrotowe dla cudzoziemców coraz bliżej
Unia Europejska zaostrza politykę migracyjną. Centra powrotowe dla cudzoziemców coraz bliżej
Nie przegap
Samolot Saab GlobalEye
Samoloty Saab GlobalEye będą nowymi "oczami NATO". Niemcy wyłożą na nie miliardy euro
Budowa metra - M2
Nie jeden, a dziesięć systemów metra w Polsce? Ministerstwo kończy planowanie
Odpalenie pocisku ATACMS
Historyczny przełom. Sąsiad Polski wyprodukuje amerykańskie pociski ATACMS
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki. Właściciele stracą nad nią kontrolę. Operator zdalnie wyłączy mikroinstalację?
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
Koniec „ghostingu rekrutacyjnego”. Pracodawca będzie musiał poinformować kandydatów o wynikach rekrutacji, a w przypadku odrzucenia kandydatury – podać powód
Koniec „ghostingu rekrutacyjnego”. Pracodawca będzie musiał poinformować kandydatów o wynikach rekrutacji
Segregacja odpadów, śmieci, tekstylia
Kolejna zmiana w segregacji odpadów. Tak będą odbierane tekstylia
Gen. Ołeksandr Syrski wizytuje pułk "Skała"
Nie cichnie skandal wokół elitarnego pułku Ukrainy. Ujawniono kolejne zagadkowe zgony rekrutów
Polecamy
Obronność jako koło zamachowe gospodarki. Bank wskazuje na bilionowy potencjał
Obronność jako koło zamachowe gospodarki. Bank wskazuje na bilionowy potencjał
Polscy przedsiębiorcy ocenili warunki prowadzenia biznesu. Wyniki mogą zaskoczyć
Polscy przedsiębiorcy ocenili warunki prowadzenia biznesu. Wyniki mogą zaskoczyć
Służby mundurowe
Szkolenia z AI, cyberbezpieczeństwa i walki z dezinformacją dla służb mundurowych
Gminy oceniły program „Czyste Powietrze”. Wyniki nie pozostawiają złudzeń
Gminy oceniły program „Czyste Powietrze”. Wyniki nie pozostawiają złudzeń
Niepokojący trend na polskich uczelniach. W ciągu roku ubyło tysiące studentów
Niepokojący trend na polskich uczelniach. W ciągu roku ubyło tysiące studentów
NATO, budynek w Brukseli
„Europa popełniła błąd wobec Trumpa”. Niemiecki dziennik ostrzega przed kryzysem NATO
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna
Kredytobiorcy będą rozczarowani? Prognoza przed decyzją RPP jest jednoznaczna
karta parkingowa za szybą samochodu
Karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami zniknie z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Powodem nowe regulacje UE
Kraj
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
mieszkańcy, rząd, władze, zanieczyszczenie powietrza, smog
Koniec kopcenia w domowych piecach. Rząd da mieszkańcom nowe prawa w walce ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza
Wiadomo, jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie. Odtajniono informacje
Ponad 16 mld zł donacji dla Ukrainy. Polska przekazała również rakiety do systemu Patriot
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Świat
Samolot Saab GlobalEye
Samoloty Saab GlobalEye będą nowymi "oczami NATO". Niemcy wyłożą na nie miliardy euro
Odpalenie pocisku ATACMS
Historyczny przełom. Sąsiad Polski wyprodukuje amerykańskie pociski ATACMS
Gen. Ołeksandr Syrski wizytuje pułk "Skała"
Nie cichnie skandal wokół elitarnego pułku Ukrainy. Ujawniono kolejne zagadkowe zgony rekrutów
Turkey prepares to host NATO summit 2026
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
Płonąca rafineria w Omsku
Mają Rosjan na widelcu. 85 proc. mocy przerobowych rafinerii jest już w zasięgu dronów Ukrainy
Mocne słowa z Kijowa do Warszawy. "Nie przyjmiemy żadnych ultimatów"
Mocne słowa z Kijowa do Warszawy. "Nie przyjmiemy żadnych ultimatów"
Europa nie poradzi sobie bez USA
Trump zmienił relacje z Europą? WSJ pisze o „związku bez miłości”
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj