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Rosja tymczasowo zamknęła przejścia graniczne z trzema sąsiadami. Chodzi o państwa NATO

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 10:35
Rosja tymczasowo zamknęła przejścia graniczne z trzema sąsiadami. Chodzi o państwa NATO
Rosja tymczasowo zamknęła przejścia graniczne z trzema sąsiadami. Chodzi o państwa NATO/Shutterstock
Od środy 1 lipca Rosja tymczasowo wstrzymała ruch kolejowy na granicy z Finlandią, Estonią i Łotwą. Zawieszenie dotyczy w sumie siedmiu przejść granicznych. Rząd w Moskwie nie podał przyczyny takiego ruchu.

Rosja tymczasowo zamknęła przejścia graniczne z trzema państwami

„Od 1 lipca 2026 r. tymczasowo zawiesić przemieszczanie się osób, pojazdów, towarów i ładunków przez kolejowe przejścia graniczne przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej na określonych odcinkach” – głosi dokument zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej poświęconej publikacji aktów prawnych cytowany przez rosyjską agencję RIA Nowosti.

Chodzi o przejścia:

  • Wybor (obwód leningradzki) na granicy z Finlandią,
  • Swietogorsk (obwód leningradzki) na granicy z Finlandią,
  • Wiertsylä (Karelia) na granicy z Finlandią,
  • Lüttja (Karelia) na granicy z Finlandią,
  • Petersburg-Fiński na granicy z Finlandią,
  • Peczory-Pskowskie (obwód pskowski) na granicy z Estonią,
  • Pytalowo (obwód pskowski) na granicy z Łotwą.

Spośród wymienionych przejść granicznych, tylko te w Pieczorach i Pytalowie działały przez ostatnie dwa lata. Granica z Finlandią została zamknięta przez fińskie władze.

Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – zagrożenia dla granic zewnętrznych UE
Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – zagrożenia dla granic zewnętrznych UE

Instrumentalizacja migracji i zagrożenie ze strony Rosji

Finlandia zamknęła granicę z Rosją w grudniu 2023 r. w odpowiedzi na podejrzenia, że Rosja celowo kieruje duże grupy migrantów na fińskie punkty kontrolne w ramach instrumentalizacji migracji.

Jeśli zjawisko to będzie się utrzymywać, będzie stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego Finlandii” – oceniło wtedy fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Również w związku z rosyjskimi prowokacjami Estonia zdecydowała się na początku roku wprowadzić ograniczenia. Od lutego jedyne samochodowe przejścia graniczne z Rosją - w Luhamaa i Koidula - można przekraczać tylko 12 godzin na dobę - od 7 do 19.

Nielegalne przekroczenia granic UE spadły o 40 proc. Większość migrantów wybiera szlak przez Morze Śródziemne
Nielegalne przekroczenia granic UE spadły o 40 proc. Większość migrantów wybiera szlak przez Morze Śródziemne

Największe wyzwania dla bezpieczeństwa wschodniej flanki UE

W ostatnim czasie unijna agencja Frontex przedstawiała analizę ryzyka dla granic zewnętrznych UE. Łotwa, Estonia i Finlandia, podobnie jak Polska, są najbardziej wysuniętymi na wschód granicami UE. Sytuacja wzdłuż wschodnich granic UE wiąże się z zagrożeniami w trzech powiązanych ze sobą obszarach:

  • nielegalną migracją,
  • zagrożeniami hybrydowymi,
  • przestępczością transgraniczną.

Zagrożenia hybrydowe pochodzące z Rosji i Białorusi stanowią coraz większe i trudniejsze wyzwanie na granicach UE-Rosja i UE-Białoruś. W ocenie agencji Rosja wyraźnie zintensyfikowała swoje działania w państwach członkowskich i państwach grupy Schengen. Prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów hybrydowych stale rośnie. Najczęstsze działania prowadzone przeciw państwom wschodniej flanki dotyczą działań prowokacyjnych, sabotażu, zakłócania sygnałów GPS na Morzu Bałtyckim i w Zatoce Fińskiej.

Instrumentalizacja migracji na granicy UE z Białorusią prawdopodobnie będzie się utrzymywać tak długo, jak będzie służyć celom politycznym Białorusi i Rosji.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej. Rząd chce kolejnego przedłużenia »
Tematy: Rosjabezpieczeństwomigracjagranica
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