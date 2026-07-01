Rosja tymczasowo zamknęła przejścia graniczne z trzema państwami

„Od 1 lipca 2026 r. tymczasowo zawiesić przemieszczanie się osób, pojazdów, towarów i ładunków przez kolejowe przejścia graniczne przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej na określonych odcinkach” – głosi dokument zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej poświęconej publikacji aktów prawnych cytowany przez rosyjską agencję RIA Nowosti.

Chodzi o przejścia:

Wybor (obwód leningradzki) na granicy z Finlandią,

Swietogorsk (obwód leningradzki) na granicy z Finlandią,

Wiertsylä (Karelia) na granicy z Finlandią,

Lüttja (Karelia) na granicy z Finlandią,

Petersburg-Fiński na granicy z Finlandią,

Peczory-Pskowskie (obwód pskowski) na granicy z Estonią,

Pytalowo (obwód pskowski) na granicy z Łotwą.

Spośród wymienionych przejść granicznych, tylko te w Pieczorach i Pytalowie działały przez ostatnie dwa lata. Granica z Finlandią została zamknięta przez fińskie władze.

Instrumentalizacja migracji i zagrożenie ze strony Rosji

Finlandia zamknęła granicę z Rosją w grudniu 2023 r. w odpowiedzi na podejrzenia, że Rosja celowo kieruje duże grupy migrantów na fińskie punkty kontrolne w ramach instrumentalizacji migracji.

Jeśli zjawisko to będzie się utrzymywać, będzie stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego Finlandii” – oceniło wtedy fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Również w związku z rosyjskimi prowokacjami Estonia zdecydowała się na początku roku wprowadzić ograniczenia. Od lutego jedyne samochodowe przejścia graniczne z Rosją - w Luhamaa i Koidula - można przekraczać tylko 12 godzin na dobę - od 7 do 19.

Największe wyzwania dla bezpieczeństwa wschodniej flanki UE

W ostatnim czasie unijna agencja Frontex przedstawiała analizę ryzyka dla granic zewnętrznych UE. Łotwa, Estonia i Finlandia, podobnie jak Polska, są najbardziej wysuniętymi na wschód granicami UE. Sytuacja wzdłuż wschodnich granic UE wiąże się z zagrożeniami w trzech powiązanych ze sobą obszarach:

nielegalną migracją ,

, zagrożeniami hybrydowymi,

przestępczością transgraniczną.

Zagrożenia hybrydowe pochodzące z Rosji i Białorusi stanowią coraz większe i trudniejsze wyzwanie na granicach UE-Rosja i UE-Białoruś. W ocenie agencji Rosja wyraźnie zintensyfikowała swoje działania w państwach członkowskich i państwach grupy Schengen. Prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów hybrydowych stale rośnie. Najczęstsze działania prowadzone przeciw państwom wschodniej flanki dotyczą działań prowokacyjnych, sabotażu, zakłócania sygnałów GPS na Morzu Bałtyckim i w Zatoce Fińskiej.

Instrumentalizacja migracji na granicy UE z Białorusią prawdopodobnie będzie się utrzymywać tak długo, jak będzie służyć celom politycznym Białorusi i Rosji.