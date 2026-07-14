Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 4 333 osób
MSWiA przesłało do Sejmu informację dotyczącą prowadzenie kontroli operacyjnych przez policję w 2025 roku. Według niej policja w 2025 roku wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 4 333 osób.
- wobec: 70 osób wnioski o kontrole operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora;
- wobec 26 osób sądy odmówiły zarządzenia kontroli operacyjnej;
- wobec 4 237 osób sądy zarządziły kontrolę operacyjną.
Dla porównania, w 2024 r. policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 5 234 osób, w 2023 r. – 5 233, a w 2022 r. – 5 538.
Ile wniosków złożyła policja?
W 2025 roku organy policji uprawnione do wnioskowania o kontrolę operacyjną zarejestrowały 7 554 wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej. Rok wcześniej było to 8 868 wniosków, w 2023 r. – 9 341, w 2022 r. – 9 781, w 2021 r. – 11 074, a w 2020 r. – 10 155.
Spośród zarejestrowanych wniosków 187 nie uzyskało zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej. W tym 162 wnioski nie uzyskały zgody właściwego prokuratora, a 25 wniosków właściwego miejscowo sądu okręgowego. W przypadku 261 wniosków, które uzyskały zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej, nie nadano dalszego biegu ze względu na ustanie przyczyn uzasadniających stosowanie kontroli operacyjnej.
Ogółem w 2025 r. zarządzono 7 367 kontroli operacyjnych, w tym:
- 5 493 – w trybie art. 19 ust. 1 ustawy o Policji, czyli w tzw. trybie zwykłym;
- 770 – w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o Policji, czyli w przypadkach niecierpiących zwłoki.
Również w 2025 r. ogółem dokonano 1 104 przedłużeń kontroli operacyjnych. Dla porównania w 2020 r. były to 1 422 przedłużenia, w 2021 r. – 1 503, w 2022 r. – 1 444, w 2023 r. – 1 301, w 2024 r. – 1 299.
Czego dotyczyły kontrole operacyjne?
W przesłanej posłom informacji, MSWiA wskazała również, z czym związane były zarejestrowane kontrole operacyjne. W 2025 roku dotyczyły one:
przestępczości narkotykowej (w tym: nielegalne wytwarzanie oraz wprowadzenie do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz ich posiadanie i udzielanie) – 5 147,
przestępczości przeciwko porządkowi publicznemu (w tym: wzięcie zakładnika, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrób i handel bronią bez zezwolenia) – 4 429,
przestępczości przeciwko mieniu (w tym: rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze oraz oszustwo) – 1 608,
przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu (w tym: zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu) – 505,
przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym (w tym: zakłócenie przetargu publicznego, fałszowanie znaków identyfikacyjnych) – 339,
przestępczości przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (w tym: łapownictwo, sprzedajność, płatna protekcja, przekroczenie uprawnień) – 290,
przestępczości przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (w tym: sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego dla życia i zdrowia wielu osób) – 119,
przestępczości przeciwko wolności (w tym: handel ludźmi, pozbawienie wolności) – 104,
przestępczości przeciwko wiarygodności dokumentów (w tym: fałszowanie faktur) – 89,
przestępstwa przeciwko ochronie informacji (w tym: nielegalne uzyskanie informacji, szkoda w bazach danych, sabotaż komputerowy) – 36,
przestępczości ekonomicznej (w tym: nielegalne gry i zakłady) – 30,
przestępczości przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (w tym: fałszowanie pieniędzy i innych środków płatniczych) – 18,
przestępczości przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (w tym: przemoc wobec stron postępowania) – 15,
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości (w tym: pornografia, propagowania zachowań o charakterze pedofilskim) – 3.
Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową.
Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże.