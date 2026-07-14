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Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 11:39
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową/Shutterstock
Policja w 2025 roku wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 4 333 osób. Ogółem, zarządzono 7 367 kontroli operacyjnych, z czego ponad 700 w trybie nieciepiącym zwłoki. Większość kontroli dotyczyła przestępczości narkotykowej, w tym nielegalnego wytwarzania i wprowadzenia do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 4 333 osób

MSWiA przesłało do Sejmu informację dotyczącą prowadzenie kontroli operacyjnych przez policję w 2025 roku. Według niej policja w 2025 roku wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 4 333 osób.

  • wobec: 70 osób wnioski o kontrole operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora;
  • wobec 26 osób sądy odmówiły zarządzenia kontroli operacyjnej;
  • wobec 4 237 osób sądy zarządziły kontrolę operacyjną.

Dla porównania, w 2024 r. policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 5 234 osób, w 2023 r. – 5 233, a w 2022 r. – 5 538.

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Ile wniosków złożyła policja?

W 2025 roku organy policji uprawnione do wnioskowania o kontrolę operacyjną zarejestrowały 7 554 wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej. Rok wcześniej było to 8 868 wniosków, w 2023 r. – 9 341, w 2022 r. – 9 781, w 2021 r. – 11 074, a w 2020 r. – 10 155.

Spośród zarejestrowanych wniosków 187 nie uzyskało zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej. W tym 162 wnioski nie uzyskały zgody właściwego prokuratora, a 25 wniosków właściwego miejscowo sądu okręgowego. W przypadku 261 wniosków, które uzyskały zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej, nie nadano dalszego biegu ze względu na ustanie przyczyn uzasadniających stosowanie kontroli operacyjnej.

Ogółem w 2025 r. zarządzono 7 367 kontroli operacyjnych, w tym:

  • 5 493 – w trybie art. 19 ust. 1 ustawy o Policji, czyli w tzw. trybie zwykłym;
  • 770 – w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o Policji, czyli w przypadkach niecierpiących zwłoki.
Liczba wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej w latach 2016-2025
Liczba wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej w latach 2016-2025/MSWiA

Również w 2025 r. ogółem dokonano 1 104 przedłużeń kontroli operacyjnych. Dla porównania w 2020 r. były to 1 422 przedłużenia, w 2021 r. – 1 503, w 2022 r. – 1 444, w 2023 r. – 1 301, w 2024 r. – 1 299.

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Czego dotyczyły kontrole operacyjne?

W przesłanej posłom informacji, MSWiA wskazała również, z czym związane były zarejestrowane kontrole operacyjne. W 2025 roku dotyczyły one:

przestępczości narkotykowej (w tym: nielegalne wytwarzanie oraz wprowadzenie do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz ich posiadanie i udzielanie) – 5 147,

przestępczości przeciwko porządkowi publicznemu (w tym: wzięcie zakładnika, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrób i handel bronią bez zezwolenia) – 4 429,

przestępczości przeciwko mieniu (w tym: rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze oraz oszustwo) – 1 608,

przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu (w tym: zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu) – 505,

przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym (w tym: zakłócenie przetargu publicznego, fałszowanie znaków identyfikacyjnych) – 339,

przestępczości przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (w tym: łapownictwo, sprzedajność, płatna protekcja, przekroczenie uprawnień) – 290,

przestępczości przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (w tym: sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego dla życia i zdrowia wielu osób) – 119,

przestępczości przeciwko wolności (w tym: handel ludźmi, pozbawienie wolności) – 104,

przestępczości przeciwko wiarygodności dokumentów (w tym: fałszowanie faktur) – 89,

przestępstwa przeciwko ochronie informacji (w tym: nielegalne uzyskanie informacji, szkoda w bazach danych, sabotaż komputerowy) – 36,

przestępczości ekonomicznej (w tym: nielegalne gry i zakłady) – 30,

przestępczości przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (w tym: fałszowanie pieniędzy i innych środków płatniczych) – 18,

przestępczości przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (w tym: przemoc wobec stron postępowania) – 15,

przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości (w tym: pornografia, propagowania zachowań o charakterze pedofilskim) – 3.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: bezpieczeństwoMSWiAprzestępczośćpolicja
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