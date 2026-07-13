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Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 16:58
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc/Shutterstock
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym limitem przyjęć na studia na kierunkach medycznych. W roku akademickim 2026/2027 limit przyjęć na kierunku lekarskim ogółem ma wynieść 10 705 miejsc, a na kierunku lekarsko-dentystycznym - 1 505 miejsc.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zakłada zwiększenie limitów przyjęć na kierunki medyczne w zbliżającym się roku akademickim.

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Nowy limit przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2026/2027

Projektowany w roku akademickim 2026/2027 limit przyjęć na kierunku lekarskim ogółem wynosi 10 705 miejsc. Oznacza to wzrost o 1,91 proc. miejsc w stosunku do roku akademickiego 2025/2026, kiedy tych miejsc było 10 504. Miejsca dzielą się na:

  • 7 133 miejsca na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców;
  • 1 734 miejsca na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim;
  • 1 838 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski.
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Nowy limit przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2026/2027

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 505 miejsc. Jest to wzrost o ponad 4,4 proc. w stosunku do roku akademickiego 2025/2026. Wtedy ten limit wyniósł 1 441 miejsc. Miejsca dzielą się na:

  • 885 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców;
  • 349 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim;
  • 271 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski.
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W których uczelniach jest najwięcej miejsc?

W Polsce w sumie 39 uczelni posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Wśród nich 9 uczelni jest nadzorowanych przez ministra zdrowia.

Największe limity przyjęć na studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2026/2027 ustalono na:

  • Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – 1127 miejsc;
  • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – 882 miejsca;
  • Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 874 miejsca;
  • Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 744 miejsca;
  • Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 702 miejsca.

Natomiast największe limity przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2026/2027 ustalono na:

  • Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 210 miejsc;
  • Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 198 miejsc;
  • Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – 187 miejsc;
  • Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 182 miejsca;
  • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – 143 miejsca.
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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc »
Tematy: uczelniastudiaMinisterstwo Zdrowialimit przyjęć
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