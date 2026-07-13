Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zakłada zwiększenie limitów przyjęć na kierunki medyczne w zbliżającym się roku akademickim.

Nowy limit przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2026/2027

Projektowany w roku akademickim 2026/2027 limit przyjęć na kierunku lekarskim ogółem wynosi 10 705 miejsc. Oznacza to wzrost o 1,91 proc. miejsc w stosunku do roku akademickiego 2025/2026, kiedy tych miejsc było 10 504. Miejsca dzielą się na:

7 133 miejsca na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców;

na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców; 1 734 miejsca na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim;

na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim; 1 838 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski.

Nowy limit przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2026/2027

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 505 miejsc. Jest to wzrost o ponad 4,4 proc. w stosunku do roku akademickiego 2025/2026. Wtedy ten limit wyniósł 1 441 miejsc. Miejsca dzielą się na:

885 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców;

na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców; 349 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim;

na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim; 271 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski.

W których uczelniach jest najwięcej miejsc?

W Polsce w sumie 39 uczelni posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Wśród nich 9 uczelni jest nadzorowanych przez ministra zdrowia.

Największe limity przyjęć na studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2026/2027 ustalono na:

Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – 1127 miejsc;

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – 882 miejsca;

Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 874 miejsca;

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 744 miejsca;

Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 702 miejsca.

Natomiast największe limity przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2026/2027 ustalono na: