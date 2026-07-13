Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zakłada zwiększenie limitów przyjęć na kierunki medyczne w zbliżającym się roku akademickim.
Nowy limit przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2026/2027
Projektowany w roku akademickim 2026/2027 limit przyjęć na kierunku lekarskim ogółem wynosi 10 705 miejsc. Oznacza to wzrost o 1,91 proc. miejsc w stosunku do roku akademickiego 2025/2026, kiedy tych miejsc było 10 504. Miejsca dzielą się na:
- 7 133 miejsca na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców;
- 1 734 miejsca na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim;
- 1 838 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski.
Nowy limit przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2026/2027
Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 505 miejsc. Jest to wzrost o ponad 4,4 proc. w stosunku do roku akademickiego 2025/2026. Wtedy ten limit wyniósł 1 441 miejsc. Miejsca dzielą się na:
- 885 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców;
- 349 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim;
- 271 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski.
W których uczelniach jest najwięcej miejsc?
W Polsce w sumie 39 uczelni posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Wśród nich 9 uczelni jest nadzorowanych przez ministra zdrowia.
Największe limity przyjęć na studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2026/2027 ustalono na:
- Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – 1127 miejsc;
- Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – 882 miejsca;
- Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 874 miejsca;
- Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 744 miejsca;
- Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 702 miejsca.
Natomiast największe limity przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2026/2027 ustalono na:
- Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 210 miejsc;
- Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 198 miejsc;
- Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – 187 miejsc;
- Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 182 miejsca;
- Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – 143 miejsca.
Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową.
Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże.