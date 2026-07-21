Projekty ustaw dotyczące systemu ochrony zdrowia we wrześniu na Sejmie

Rząd we wtorek wysłucha informacji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy o postępie prac nad wdrażaniem zapowiadanych zmian w ochronie zdrowia. Przed posiedzeniem premier Donald Tusk podkreślił, że wszystkie zawody medyczne zasługują na najwyższy szacunek i co do tego nikt nie ma wątpliwości.

Pani minister została zobowiązana do przygotowania zarówno rozporządzeń jak i ustaw. Będziemy potrzebowali kilku tygodni i jest to związane z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji. W przypadku takich ustaw jest to niezbędne – przekazał.

Wyjaśnił, że rząd będzie pilnował każdego dnia, aby jak najszybciej, ale zgodnie z regułami, przeprowadzić te zmiany przez całą ścieżkę legislacyjną. – Początek września wydaje się tutaj bardzo realistyczny i nikt nie będzie mógł zarzucić ani pani minister, ani rządowi, że nie dopełniliśmy jakichś szczegółów proceduralnych - podkreślił.

Lekarze zarobią do 76 800 zł, to szesnastokrotność płacy minimalnej

Premier zwrócił uwagę, że największe emocje cały czas w społeczeństwie wywołują zarobki lekarzy. Jak zaznaczył, nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle. Dodał, że w Polsce, nawet po zmianach, będą zarabiać „wyraźnie powyżej średniej europejskiej”.

Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie szesnastokrotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. 76 800 zł miesięcznie. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. (…) Nielicznym będzie się wydawało, że to jest mało, bo zarabiali w tym niekonsekwentnym i zupełnie niekontrolowanym systemie wynagrodzeń dużo, dużo więcej – mówił.

Tusk stwierdził, że ten limit „na pewno nie skazuje nikogo na niskie zarobki”, bo 76 800 złotych brutto to godna kwota. Premier wyjaśnił, że te 76,8 tys. będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów.

Ograniczenie czasu pracy lekarzy – maksymalnie dwa etaty

Premier zapowiedział wprowadzenie nowych ograniczeń dotyczących czasu pracy lekarzy. Obecnie limity obowiązują wyłącznie tych zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast osoby wykonujące świadczenia na podstawie kontraktów nie są nimi objęte. Zgodnie z zapowiedzią – lekarze pracujący na kontraktach będą mogli wykonywać pracę maksymalnie w wymiarze odpowiadającym dwóm etatom.

A więc to ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane jest także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i o wyeliminowanie tego pola do nadużyć. Zdarzały się przypadki, że pracowano większą ilość godzin niż doba i to w kilku miejscach – pokreślił.

Szef rządu zapowiedział także, że nie będzie wynagrodzeń stanowiących procent od realizowanych procedur. W taki sposób teraz są rozliczane niektóre kontrakty. - Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem. Liczenie procentu od procedury, a niektóre procedury są bardzo drogie, doprowadzało do takich sytuacji, które wzbudziły no uzasadnione emocje. Te wielotysięczne wynagrodzenia za godzinę, to to się musi skończyć – podkreślił.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia

Zmiany są pokłosiem ujawnianych patologii w systemie ochrony zdrowia i ultimatum, jakie szefowej resortu postawił premier Donald Tusk. Zaczęło się od Warszawskiego Szpitala Południowego, gdzie dwudziestoparoletni radny KO sprawował jednocześnie funkcję koordynatora SOR-u nie mając nawet specjalizacji i zarobił w ciągu roku 1,6 mln zł. Jednak na tym się nie skończyło. Pojawiały się kolejne doniesienia o kolejnych szpitalach: nieformalne saloniki VIP dla polityków KO, preferencyjne traktowanie członków partii rządzących czy zarobki medyków wynoszące ponad 26 tys. zł za godzinę.

Główne zmiany obejmą: