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NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowy obowiązek od 1 listopada 2026 r.

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 12:45
Lekarz idzie korytarzem nowoczesnego szpitala. Zdjęcie poglądowe przedstawia personel medyczny na oddziale ratunkowym, nawiązując do tematyki organizacji pracy SOR i bezpieczeństwa pacjentów.
NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowy obowiązek od 1 listopada 2026 r./GazetaPrawna.pl
Szpitale od 1 listopada 2026 r. będą miały obowiązek przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia godzinowych zestawień obecności medyków – zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia. To pierwszy z elementów zmiany systemu ochrony zdrowia, które zapowiedział resort.

NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy? Zmiany od 1 listopada 2026 r.

Przekazany do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest pierwszym elementem z zapowiedzianych przez ministrę zdrowia zmian systemu ochrony zdrowia. Nakłada on obowiązek przekazywania przez szpitale do Narodowego Funduszu Zdrowia godzinowych zestawień obecności osób wykonujących zawody medyczne.

Rozwiązanie to służy zwiększeniu przejrzystości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnieniu mechanizmów nadzoru nad prawidłowością wykonywania świadczeń finansowanych ze środków publicznych – wyjaśniło ministerstwo.

Obowiązek przekazywania danych o rzeczywistym czasie wykonywania świadczeń przez personel medyczny ułatwi Narodowemu Funduszowi Zdrowia prowadzenie bieżącej analizy zgodności realizacji świadczeń z harmonogramami pracy personelu zgłoszonego do umowy, a także identyfikowanie przypadków jednoczesnego wykazywania tej samej osoby jako wykonującej świadczenia w różnych miejscach w tym samym czasie.

Projektowane rozwiązanie pozwoli na wcześniejsze wykrywanie nieprawidłowości, ograniczenie ryzyka nienależytego wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienie, że świadczenia finansowane ze środków publicznych są realizowane przez personel udzielający świadczeń w miejscu oraz czasie wynikającym z zawartej umowy – wymienia MZ.

Za nieprzekazywanie rzeczywistego grafiku pracy personelu medycznego, NFZ będzie mógł nałożyć na szpital karę umowną.

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Zmiany w systemie ochrony zdrowia

Raportowanie do NFZ rzeczywistego czasu pracy medyków to część zmian zapowiedzianych przez ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. Kolejne zmiany mają dotyczyć maksymalnego, godzinowego wynagrodzenia dla personelu medycznego, zobowiązanie lekarza do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu, wprowadzenie e-kolejki do końca roku i przyspieszenie wprowadzenia na wszystkie świadczenia centralnej e-rejestracji.

Szefowa resortu zapowiedziała także zmiany w wycenie świadczeń i rozszerzenie uprawnień kontrolnych NFZ. Zapowiedziana została również pełna kontrola tzw. procederów walizkowych, czyli sytuacji, kiedy lekarze pracują w kilku szpitalach, wykonując wysoko wycenione procedury. Oprócz tego podmioty lecznicze, czyli m.in. szpitale, nie będą mogły zawierać umów z tak zwanymi spółkami.

Są one pokłosiem ujawnianych patologii w systemie ochrony zdrowia i ultimatum, jakie szefowej resortu postawił premier Donald Tusk. Zaczęło się od Warszawskiego Szpitala Południowego, gdzie dwudziestoparoletni radny KO sprawował jednocześnie funkcję koordynatora SOR-u nie mając nawet specjalizacji i zarobił w ciągu roku 1,6 mln zł. Jednak na tym się nie skończyło. Pojawiały się kolejne doniesienia o kolejnych szpitalach: nieformalne saloniki VIP dla polityków KO, preferencyjne traktowanie członków partii rządzących czy zarobki medyków wynoszące ponad 26 tys. zł za godzinę.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: pracaNFZszpitalochrona zdrowia
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