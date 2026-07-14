Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji 2026

Na zarobki policjanta składa się przede wszystkim uposażenie. Prawo do jego otrzymywania powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia.

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od 1 stycznia 2026 r. kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb wynosi 2259,01 zł brutto, czyli o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Z tytułu wysługi lat funkcjonariusz otrzymuje podwyżkę – po dwóch latach służby pensja wzrasta o 2 proc. Następnie o 1 proc. za każdy kolejny rok, aż do osiągnięcia 20 proc. po 20 latach.

Jakie dodatki do uposażenia im przysługują?

Zgodnie z rozporządzeniem, policjantom przysługuje kilkanaście dodatków do uposażenia. Wśród nich należy wymienić:

dodatek za stopień;

dodatek funkcyjny;

dodatek służbowy;

dodatek stołeczny;

dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;

dodatek instruktorski;

dodatek lotniczy;

dodatek kontrolerski;

dodatek specjalny;

dodatek terenowy;

dodatek kontrterrorystyczny;

dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;

dodatek wojenny.

Wszystkie dodatki oprócz dodatku terenowego i wojennego mają charakter stały. W zależności od dodatku jego wysokość ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej lub w postaci mnożników kwoty bazowej.

Oprócz dodatków także świadczenia i benefity

Funkcjonariusze policji otrzymują dodatkowe pieniądze w ciągu roku inne niż dodatki do uposażenia. Niektóre benefity mają charakter obligatoryjny, inne zależne są od osiągnięć w służbie (głównie nagrody). Wśród nich można wymienić: