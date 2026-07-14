Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji 2026
Na zarobki policjanta składa się przede wszystkim uposażenie. Prawo do jego otrzymywania powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia.
Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od 1 stycznia 2026 r. kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb wynosi 2259,01 zł brutto, czyli o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.
Z tytułu wysługi lat funkcjonariusz otrzymuje podwyżkę – po dwóch latach służby pensja wzrasta o 2 proc. Następnie o 1 proc. za każdy kolejny rok, aż do osiągnięcia 20 proc. po 20 latach.
Jakie dodatki do uposażenia im przysługują?
Zgodnie z rozporządzeniem, policjantom przysługuje kilkanaście dodatków do uposażenia. Wśród nich należy wymienić:
- dodatek za stopień;
- dodatek funkcyjny;
- dodatek służbowy;
- dodatek stołeczny;
- dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;
- dodatek instruktorski;
- dodatek lotniczy;
- dodatek kontrolerski;
- dodatek specjalny;
- dodatek terenowy;
- dodatek kontrterrorystyczny;
- dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;
- dodatek wojenny.
Wszystkie dodatki oprócz dodatku terenowego i wojennego mają charakter stały. W zależności od dodatku jego wysokość ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej lub w postaci mnożników kwoty bazowej.
Oprócz dodatków także świadczenia i benefity
Funkcjonariusze policji otrzymują dodatkowe pieniądze w ciągu roku inne niż dodatki do uposażenia. Niektóre benefity mają charakter obligatoryjny, inne zależne są od osiągnięć w służbie (głównie nagrody). Wśród nich można wymienić:
- nagroda roczna tzw. „trzynastka” (przysługuje, jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy);
- coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. „mundurówka”, która dla kursanta i policjanta w 2026 r. wynosi 1638,90 zł;
- coroczna dopłata do wypoczynku (przysługuje policjantowi oraz każdemu uprawnionemu członkowi jego rodziny w wysokości 26,35 proc. kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej);
- zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu, jeśli służysz poza miejscem zamieszkania, z wyłączeniem policjanta, któremu wysokość świadczenia mieszkaniowego ustala się ze względu na miejsce pełnienia służby;
- prawo do zakwaterowania, które jest realizowane w następujących formach: przydział lokalu mieszkalnego, przydział kwatery tymczasowej, skierowanie do miejsca w internacie lub kwatery internatowej, przyznanie świadczenia mieszkaniowego.
Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową.
Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże.