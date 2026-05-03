Prawo do otrzymywania uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. Jednym z nich jest dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym

Policjantowi, któremu przydzielono na stałe pod opiekę psa służbowego lub któremu przydzielono psa służbowego do indywidualnego szkolenia, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10 proc. kwoty bazowej. W 2026 roku wynosi ono około 225 zł brutto. Jeśli tych psów jest więcej – ten dodatek jest mnożony przez tę liczbę.

Natomiast policjantowi, któremu przydzielono na stałe pod opiekę konia służbowego, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 15 proc. kwoty bazowej. W 2026 roku to 338 zł brutto. Podobnie jak w przypadku opieki nad psem, jeśli policjant ma więcej koni pod swoją opieką, to ten dodatek jest odpowiednio zwiększany. Jednak w przypadku przydzielenia na stałe pod opiekę równocześnie dwóm policjantom tego samego konia służbowego, dodatek dzieli się między nich w równych częściach.

Uposażenie zasadnicze policjantów w 2026 roku

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przeciętne uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. W 2026 roku wyniosła ona 2 259,01 zł brutto. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych.

Jak informuje Komenda Główna Policji, uposażenie zasadnicze waha się między 5 463,82 zł netto dla kursanta bez dodatku stołecznego po ukończeniu 26 roku życia do 6 791,07 zł netto dla funkcjonariusza policji z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji (po ukończeniu 26 r.ż.)

Jakie są pozostałe dodatki dla policjantów?

Zgodnie z rozporządzeniem, policjantom przysługuje kilkanaście dodatków do uposażenia. Wśród nich należy wymienić:

dodatek za stopień;

dodatek funkcyjny;

dodatek służbowy;

dodatek stołeczny;

dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;

dodatek instruktorski;

dodatek lotniczy;

dodatek kontrolerski;

dodatek specjalny;

dodatek terenowy;

dodatek kontrterrorystyczny;

dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;

dodatek wojenny.

Wszystkie dodatki oprócz dodatku terenowego i wojennego mają charakter stały. W zależności od dodatku jego wysokość ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej lub w postaci mnożników kwoty bazowej.