Forsal logo

Rozmowy Ukraina–Rosja utknęły? MSZ Ukrainy wskazuje nowe rozwiązanie

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
29 minut temu
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Szef MSZ Sybiha: wyczerpują się możliwości rozmów z Rosją za pośrednictwem USA/Shutterstock
Prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych rozmowy z Rosją dotyczące zakończenia wojny zbliżają się do momentu, w którym wyczerpują się możliwości dalszych ustaleń – ocenił w piątek szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Jak dodał, większe zaangażowanie Europy mogłoby nadać negocjacjom nowy impuls.

- Mam wrażenie, że ten format stopniowo zbliża się do punktu, w którym wyczerpują się możliwości dyskusji na tym szczeblu. Czasami te same kwestie są omawiane wielokrotnie – powiedział minister dziennikarzom podczas rozmowy przez Zoom.

Kijów chce większego udziału Europy w negocjacjach

Sybiha dodał, że zaangażowanie Europy jest jednym ze sposobów na ożywienie procesu. Inną opcją, według niego, jest spotkanie na szczeblu przywódców, na co nalega Ukraina.

Szef ukraińskiej dyplomacji odniósł się też do potencjalnych negocjatorów z ramienia Unii Europejskiej w rozmowach pokojowych. Przyznał, że pojawiają się różne nazwiska, ale podkreślił, że najpierw należy określić charakter udziału UE i zakres mandatu negocjacyjnego.

Sybiha wyklucza Schrödera i ironicznie komentuje inne kandydatury

Sybiha wyklucza Schrödera i ironicznie komentuje inne kandydatury

- Jeśli chodzi o kandydatów: tak, są pewne nazwiska. Nie wymienię ich, bo to kwestia dyplomacji. Ale na pewno nie jest to Schroeder. To tyle. I dla pewności, żeby Rosja nie zaproponowała kogoś innego – na przykład (aktorów znanych z prorosyjskich poglądów - PAP) Gerarda Depardieu, Stevena Seagala, albo, nie wiem, może nawet spróbują ściągnąć (byłego premiera Węgier Viktora) Orbana jako negocjatora po swojej stronie - powiedział Sybiha.

Kandydaturę byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera (1998-2005) jako mediatora w wojnie rosyjsko-ukraińskiej zaproponował niespełna dwa tygodnie temu rosyjski przywódca Władimir Putin. Jednak ze względu na prorosyjskie poglądy Schroedera i jego lobbying na rzecz rosyjskich firm propozycja ta nie jest brana pod uwagę ani przez Ukrainę, ani przez UE. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRozmowy Ukraina–Rosja utknęły? MSZ Ukrainy wskazuje nowe rozwiązanie »
Tematy: RosjaUkrainarozmowy pokojowe
Powiązane
Rosja i Białoruś przekroczyły "czerwone linie". Ukraina domaga się reakcji NATO
Rosja i Białoruś przekroczyły "czerwone linie". Ukraina domaga się reakcji NATO
Łuna pożaru nad rafinerią w Riazaniu
Potężny pożar w rosyjskiej rafinerii. Ukraina zakręca kurek Putinowi
To nie fotomontaż. Ukraina wysłała rosyjski dron do Polski
To nie fotomontaż. Ukraina wysłała rosyjski dron do Polski
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
dzień wolny od pracy, urlop
Kalendarz dni wolnych od pracy 2026 r. Kiedy planować urlop?
ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w czerwcu. Oto nowy harmonogram
ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w czerwcu. Oto nowy harmonogram
Koniec wojny w Ukrainie odpali bombę na Kremlu. To dlatego Putin panicznie boi się pokoju
Koniec wojny w Ukrainie odpali bombę na Kremlu. To dlatego Putin panicznie boi się pokoju
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj