Potężny pożar w rosyjskiej rafinerii. Ukraina zakręca kurek Putinowi

Płonie rafineria w Riazaniu

Riazań znajduje się 460 km od granicy z Ukrainą. Bezzałogowce pojawiły się nad miastem w piątek po północy czasu lokalnego. Ich głównym celem była lokalna rafineria należąca do koncernu Rosnieft. Na nagraniach wykonanych przez mieszkańców widać, że zakłady płoną – nad miastem pojawiły się słupy czarnego dymu.

To jedna z największych rafinerii w Rosji. Może przerabiać około 17 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje benzyny wszystkich klas, olej napędowy, paliwo lotnicze, mazut, gazy skroplone, bitumy oraz surowce dla przemysłu petrochemicznego. Wcześniej rafineria wielokrotnie była celem ukraińskich ataków. W listopadzie 2025 r. zakład wstrzymał pracę po pożarze.

Drony spadły na budynek mieszkalny

Szczątki zestrzelonych dronów spadły na dwa wielopiętrowe budynki. "Zginęły trzy osoby, a dwanaście zostało rannych, w tym dzieci. Wszystkim poszkodowanym niezwłocznie udzielono niezbędnej pomocy. Trwa zabezpieczanie uszkodzonych konstrukcji. Zorganizowano ewakuację mieszkańców" – napisał gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow na Telegramie.

Skala produkcji ropy spadła do najniższego poziomu od 2009 r.

W ciągu ostatnich kilku tygodni już siedem rosyjskich rafinerii było zmuszonych czasowo wstrzymać pracę po ukraińskich atakach. Chodzi m.in. o rafinerię w Saratowie wyłączoną z eksploatacji 21 marca, rafinerię w Tuapse – 16 kwietnia, rafinerię w Nowokujbyszewsku – 18 kwietnia, zakład w Syzraniu – 22 kwietnia, rafinerię w Kiriszach – 5 maja oraz zakład w Permie – 7 maja.

W rezultacie skala przerobu ropy w rosyjskich rafineriach spadła do najniższego poziomu od 2009 r. – 4,69 mln baryłek dziennie. W porównaniu z ubiegłym rokiem wykorzystanie mocy rafineryjnych zmniejszyło się o 12 proc., a względem przedwojennego 2021 r. – o 18 proc., czyli niemal 1 mln baryłek dziennie.

W reakcji na sytuację rosyjski rząd zaostrzył kontrolę nad rynkiem paliw. W maju 11 największych koncernów naftowych podpisało porozumienia z ministerstwem energetyki, na mocy których rząd będzie co miesiąc wyznaczał rafineriom plany dotyczące produkcji paliw, dostaw na rynek krajowy, eksportu oraz sprzedaży giełdowej.