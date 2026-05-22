GUS: Ceny skupu produktów rolnych spadły o 13,1 proc. rok do roku. Wyjątkiem wołowina [Dane GUS]

oprac. Oliwia Zielińska
dzisiaj, 15:32
[aktualizacja dzisiaj, 15:35]
Ceny produktów rolnych w kwietniu 2026 r.
W piątek, 22 maja 2026 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt. cen produktów rolnych w kwietniu 2026 r. Wynika z niej, że ceny skupu podstawowych produktów rolnych były w kwietniu 2026 r. o 13,1 proc. niższe niż rok wcześniej. Jedynym produktem, którego cena skupu była wyższa niż przed rokiem, pozostaje żywiec wołowy.

Zboże droższe niż miesiąc temu, ale tańsze niż rok temu

W porównaniu z marcem 2026 r., w kwietniu 2026 r. wzrosły ceny skupu:

  • pszenicy (77,09 zł za dt, wzrost o 1,8 proc.),
  • żyta (62,03 zł za dt, wzrost o 0,1 proc.),
  • kukurydzy (79,39 zł za dt, wzrost o 5,8 proc.).

Potaniał natomiast owies, bo o 7,3 proc. do 54,97 zł za dt. W ujęciu rocznym zaś, wszystkie zboża były jednak wyraźnie tańsze. Ceny pszenicy spadły o 15 proc., żyta o 15,5 proc., a owsa aż o 25,2 proc.

Cena ziemniaków w kwietniu 2026 r.

Za ziemniaki w skupie płacono w kwietniu 2026 r. 120,23 zł za dt. Jest to o 14,4 proc. więcej niż w marcu, ale o 17,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Na targowiskach cena ziemniaków (165,75 zł za dt) była niższa zarówno w skali miesiąca (o 2,9 proc.), jak i w skali roku (o 22 proc.).

Cena wołowiny, wieprzowiny i drobiu w kwietniu 2026 r.

Żywiec wołowy jako jedyny produkt zyskał na wartości rok do roku. Jego cena w skupie wynosiła w kwietniu 2026 r. 14,92 zł za kg i była wyższa zarówno w skali miesiąca (o 0,2%), jak i w skali roku (o 10,7%). Żywiec wieprzowy w skupie kosztował 5,89 zł za kg, czyli o 1,2 proc. więcej niż w marcu 2026 r., ale o 16,2 proc. mniej niż przed rokiem. Drób potaniał zarówno miesięcznie (o 0,4 proc.), jak i rocznie (o 7,8 proc.). Cena drobiu rzeźniczego w kwietniu 2026 r. wynosiła 5,72 zł za kg.

Cena mleka w kwietniu 2026 r.

Za hektolitr mleka w kwietniu 2026 r. płacono w skupie 182,64 zł. Jest to o 0,3 proc. mniej niż w marcu i aż o 19,5 proc. mniej niż w kwietniu 2025 r.

Źródło: GUS
