Forsal logo

Polska może skorzystać na boomie półprzewodników. Kluczowa będzie edukacja

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:30
Polska może skorzystać na boomie półprzewodników. Kluczowa będzie edukacja
Polska może skorzystać na boomie półprzewodników. Kluczowa będzie edukacja/ShutterStock
Półprzewodniki stały się fundamentem współczesnej gospodarki - od sztucznej inteligencji i motoryzacji po smartfony oraz sektor obronny. Tymczasem świat zaczyna odczuwać dramatyczny brak specjalistów zdolnych projektować i rozwijać nowoczesne technologie. Według ekspertów Polska ma szansę wykorzystać globalny boom, ale bez szybkich inwestycji w edukację i kształcenie inżynierów może jedynie biernie przyglądać się technologicznej rewolucji.

Specjaliści od półprzewodników pilnie poszukiwani

Światowa branża półprzewodników do 2030 r. będzie potrzebować ok. milion dodatkowych specjalistów, w tym ponad 100 tys. inżynierów w Europie - wynika z opublikowanego w piątek raportu ManpowerGroup. Polska powinna mocniej postawić na kształcenie takich pracowników - uważają eksperci firmy.

Trwający na świecie gwałtowny rozwój technologii cyfrowych sprawił, że rośnie popyt na półprzewodniki, a w branży ich wytwarzania zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Przekracza ono aktualne możliwości pozyskania takich specjalistów - podano w komunikacie ManpowerGroup.

„Dynamiczny rozwój centrów danych będących fundamentem rozwoju AI generuje dziś miliony miejsc pracy, jednak aż 58 proc. operatorów ma trudności z obsadzeniem ról technicznych” - wskazała ekspertka ManpowerGroup Marta Szymańska.

Dodała, że największe przyrosty zatrudnienia widać w segmentach infrastrukturalnych obejmujących przesył, wytwarzanie energii oraz optymalizację jej wykorzystania. Odpowiadają one nawet za 75 proc. nowych miejsc pracy powstających w ramach transformacji energetycznej.

Ryzyko odpływu doświadczonych specjalistów

W Polsce mamy silne kompetencje inżynierskie, softwarowe oraz rozwinięty sektor elektroniki. Jednocześnie w wyniku coraz większej globalizacji rynku pracy konkurujemy o tych samych ekspertów, co USA, kraje nordyckie czy Niemcy. A firmy rywalizują nie tylko wynagrodzeniem, ale też projektami i możliwościami rozwoju, środowiskiem pracy” – skomentował Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup.

Jego zdaniem oznacza to, że polskie firmy muszą się liczyć z ryzykiem odpływu doświadczonych specjalistów. Podkreślił, że obecny już niedobór talentów dotyczy doświadczonych inżynierów.

„Na zbudowanie kompetencji na tym poziomie potrzeba około 5-10 lat. Żeby jednak skorzystać na boomie w branży półprzewodników potrzebujemy zwiększyć skalę kształcenia i przyciągać doświadczonych pracowników z zagranicy” - zauważył Walenczak.

Według raportu kluczowym wyzwaniem jest tzw. srebrne tsunami, czyli masowe odejścia doświadczonych pracowników na emeryturę. Manpower podaje, że w ciągu najbliższej dekady w skali globalnej z rynku pracy odejdzie nawet 20 proc. kadry.

Konieczny rozwój kadry inżynieryjnej

Autorzy raportu rekomendują, by firmy postawiły na rozwój kadry inżynieryjnej, m.in. poprzez aktywizację kobiet oraz odejście od rekrutacji opartej wyłącznie na dyplomach na rzecz podejścia opartego na kompetencjach.

Manpower wskazuje też, że w obliczu niedoboru zasobów oraz wykwalifikowanych kadr branża musi szukać wsparcia w technologii. Odpowiedzią może być model „inżyniera wspomaganego technologią”, w którym automatyzacja zadań z wykorzystaniem AI pozwala zwiększyć produktywność nawet o 30-40 proc. - twierdzą autorzy raportu.

Równolegle trwa zmiana modelu pracy sektora w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. To nie tylko wyzwanie środowiskowe, ale też impuls dla rynku pracy – rośnie zapotrzebowanie na inżynierów i specjalistów tworzących zrównoważone rozwiązania - podkreślono.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska może skorzystać na boomie półprzewodników. Kluczowa będzie edukacja »
Tematy: pracapółprzewodnikikarierainżynier
Powiązane
Strach przed zwolnieniem w Polsce. Nowe dane z rynku pracy 2026
Strach przed zwolnieniem w Polsce. Nowe dane z rynku pracy 2026
Psychologia pracy. Pracownik sam blokuje sobie awans przez syndrom oszusta. Co to i jak temu zapobiec?
Syndrom oszusta czyli jak sami sabotujemy swój rozwój zawodowy
Rekordowa liczba pracujących emerytów w Polsce. ZUS podaje dane
Rekordowa liczba pracujących emerytów w Polsce. ZUS podaje dane
Rynek pracy w erze AI. Młodzi z pokolenia Z nie wierzą już w „zawód na całe życie”
Rynek pracy w erze AI. Młodzi z pokolenia Z nie wierzą już w „zawód na całe życie”
oferty pracy rekrutacja up pracodawcy zatrudnianie 2025
Szukasz pracy jako specjalista? Ten sektor oferuje najwięcej ogłoszeń
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj