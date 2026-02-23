Co piąta oferta pracy dla specjalistów dotyczy sprzedaży

Jak podali autorzy informacji, w ubiegłym roku w serwisie Pracuj.pl opublikowano ponad 762,8 tys. ofert pracy, z czego 19 proc. dotyczyło segmentu sprzedaży, co jest wynikiem identycznym jak w 2024 r. „To potwierdza, że niezależnie od koniunktury, firmy w pierwszej kolejności zabezpieczają role, które bezpośrednio wspierają przychody” - uważają eksperci portalu.

Dodali, że w 2025 r. 78 proc. kandydatów deklarowało otwartość na zmianę pracy, a liczba aplikacji rok do roku wzrosła o 5 proc.

Ponadto sprzedaż odpowiadała za 17 proc. aplikacji w całym 2025 roku w serwisie Pracuj.pl. W ocenie autorów raportu, wysoka mobilność kandydatów jest efektem zmiany ich podejścia do pracy. „Szukają stabilności, jasnych zasad i środowiska, w którym można pracować efektywnie bez nadmiernej presji i chaosu. Widać też, że rośnie znaczenie dopasowania do organizacji – kandydaci analizują nie tylko stanowisko, ale również kulturę zarządzania, sposób stawiania celów oraz transparentność procesu rekrutacji” - ocenili autorzy.

Praca hybrydowa „staje się coraz bardziej widoczna”

Większość ofert w sprzedaży była w modelu stacjonarnym (68 proc. ofert), choć praca hybrydowa „staje się coraz bardziej widoczna” i odpowiada za 26 proc. ogłoszeń. W pełni zdalna praca to kolejne 6 proc. W ocenie autorów, jest to spójne z charakterem pracy w handlu, opartej na „relacjach z klientem, wizytach, pracy w terenie lub obecności w punktach sprzedaży”.

Kandydaci oczekują informacji o wynagrodzeniu

Autorzy informacji zwrócili też uwagę, że w ub.r. jawność wynagrodzeń w ofertach sprzedażowych rosła stopniowo; widełki pojawiały się w 24 proc. ogłoszeń (wobec 22 proc. rok wcześniej). W całym serwisie Pracuj.pl udział ogłoszeń z widełkami wynosi obecnie około 33 proc. „Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu na starcie, bo pozwala im ocenić ofertę bez domysłów i uniknąć sytuacji, w której po kilku etapach rozmów okazuje się, że oczekiwania obu stron są rozbieżne” - ocenili eksperci portalu.

„Równolegle rynek przyspiesza w obszarze języka ogłoszeń: tuż przed wejściem w życie nowych przepisów udział ofert z neutralnymi nazwami stanowisk wynosił ok. 18 proc., a w pierwszym tygodniu lutego 2026 roku – już 53 proc. To jeden z najbardziej dynamicznych wskaźników zmian w komunikacji rekrutacyjnej” - podali autorzy.

Benefity pozapłacowe

Zauważyli jednocześnie, że w 2025 r. benefity pozapłacowe stały się „trwałym elementem ofert pracy”. W sprzedaży 76 proc. ogłoszeń zawierało co najmniej jeden benefit, a najczęściej pracodawcy oferowali: prywatną opiekę medyczną (54 proc.), dofinansowanie zajęć sportowych (52 proc.) oraz ubezpieczenie na życie (49 proc.).