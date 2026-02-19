Tak zmienia się zaangażowania polskich pracowników

Jak wynika z raportu „Zaangażowanie 2025” przygotowanego przez Enpulse, ogólny wskaźnik zaangażowania w 2025 roku wyniósł 63 proc., co oznacza spadek o 3 pkt proc. rok do roku i powrót do poziomu notowanego w 2021 r., czyli czasu pandemii.

W 2025 r. 69 proc. respondentów zadeklarowało wysoki poziom zaangażowania w wykonywaną pracę. Jest to wynik niższy o 6 pkt proc. w porównaniu z latami 2024 i 2023. Odsetek osób deklarujących zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe obniżył się natomiast o 1 pkt proc. rdr. i wyniósł 53 proc. Udział pracowników niezaangażowanych osiągnął 19 proc., co stanowi najwyższą wartość od początku realizacji raportu. Natomiast po 14 proc. pracowników znalazło się w grupie „rozczarowani” oraz „włączeni” w obowiązki.

Zawodzi komunikacja w firmach

Według raportu, obszar komunikacji znalazł się w kategorii „uważaj” we wszystkich trzech wymiarach zaangażowania: emocjonalnym, motywacyjnym i racjonalnym. Zdaniem autorów raportu, komunikacja w firmach coraz częściej nie spełnia swoich podstawowych funkcji, czyli jasności kierunku, spójności przekazu ani poczucia sensu podejmowanych działań.

W 2025 r. 40 proc. pracowników – o 4 pkt proc. więcej niż w 2024 – oceniło przepływ informacji na linii zarząd–pracownicy jako niewystarczający. Jednocześnie zmniejszył się odsetek osób deklarujących znajomość misji organizacji (z 70 proc. w 2024 do 65 proc. w 2025 r.). Wiedzę na temat planów i bieżącej sytuacji firmy potwierdziło 56 proc. respondentów.

„Na papierze wszystko wygląda świetnie: wymieniamy tysiące maili, tworzymy dziesiątki wątków na czatach i nie wychodzimy ze spotkań. Tyle że w tym wszystkim ginie to, co najważniejsze: konkretny kierunek i sens tego, co robimy” – zaznaczyła, cytowana w informacji prasowej, ekspertka Enpulse Magda Pietkiewicz.

Brak zaufania do kierownictwa

Jednocześnie 43 proc. badanych zadeklarowało, że nie ufa decyzjom kierownictwa. Podobny odsetek (42 proc.) wskazał, że ich głos nie jest uwzględniany w procesach decyzyjnych – to o 3 pkt proc. więcej niż w 2024 r. „Skutkiem jest rosnąca niepewność i dystans pracowników” - ocenili autorzy badania.

Natomiast gotowość do wpływania na to, co dzieje się w firmie, spadła w rdr. o 9 pkt proc. Rośnie również sceptycyzm wobec zmian wprowadzanych w organizacji - w ciągu roku o 3 pkt proc. zmniejszył się odsetek pracowników, którzy zadeklarowali, że zmiany w firmie stanowią dla nich szansę na rozwój.

Deklaracje a rzeczywistość pracy zespołowej

Autorzy raportu zwrócili uwagę na rozdźwięk między deklaracjami a rzeczywistym doświadczeniem pracy zespołowej. 71 proc. pracowników, czyli o 3 pkt proc. więcej niż w 2024 r., zadeklarowało, że „tworzy zespół”. Jednocześnie o 5 pkt proc. rdr. zmniejszyła się grupa respondentów, którzy ocenili atmosferę w miejscu pracy jako przyjazną. Podobny spadek dotyczył odsetka osób, które uznały relacje ze współpracownikami za motywujące. O 7 pkt proc. obniżyła się liczba badanych zgadzających się ze stwierdzeniem, że pracownicy chętnie sobie pomagają.

„Kiedy w organizacji słabnie zaufanie, współpraca staje się fikcją. (...) Spadki w obszarze praktyk i atmosfery oznaczają, że organizacja traci zdolność do współpracy ponad strukturami, zanim pojawi się konflikt lub chaos” – oceniła Pietkiewicz.

Rośnie odsetek zawiedzionych pracowników

Jak wynika z raportu, od kilku lat coraz mniej pracowników jest skłonnych do polecenia swojego pracodawcy. W 2025 r. 36 proc. osób poleciło swoje miejsce pracy, co oznacza spadek o 5 pkt proc. - w porównaniu zarówno z 2024, jak i z 2023 r. Do poziomu 37 proc. wzrósł natomiast odsetek osób najbardziej niezadowolonych z warunków panujących w organizacji i skłonnych do wyrażania negatywnych opinii na jej temat. Odsetek tej grupy rośnie nieprzerwanie od 2023 roku, a w porównaniu z 2024 rokiem zwiększył się o 7 pkt proc.

Jednocześnie 65 proc. pracowników, przyznało, że jest zadowolona ze swojego miejsca pracy i lubi w nim pracować, co oznacza spadek o 5 pkt proc. względem 2024 roku i o 7 pkt proc. w porównaniu do 2023.

Badanie „Zaangażowanie 2025” zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. Pomiar przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiej metodologii Enpulse, na grupie 100 tys. pracowników polskich firm z różnych branż i regionów kraju. Próba obejmowała osoby powyżej 18. roku życia, zatrudnione na różnych stanowiskach i szczeblach organizacyjnych.