Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2026 r.

W styczniu 2026 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9 002,47 zł, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w skali roku. To mniej niż oczekiwano – konsensus PAP Biznes zakładał 7,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. rdr, podczas gdy prognozowano spadek o 0,6 proc. Dane te pokazują, że choć pensje rosną, rynek pracy wciąż doświadcza umiarkowanego spadku liczby zatrudnionych.

Dane za styczeń i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE w I 9002,47 6,1 -6,1 konsensus PAP 7,2 -5,2 dane za XII 8,6 5,6 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE w I 6400,5 -0,8 -0,2 konsensus PAP -0,6 0,0 dane za XII -0,7 -0,1