Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2026 r.
W styczniu 2026 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9 002,47 zł, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w skali roku. To mniej niż oczekiwano – konsensus PAP Biznes zakładał 7,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. rdr, podczas gdy prognozowano spadek o 0,6 proc. Dane te pokazują, że choć pensje rosną, rynek pracy wciąż doświadcza umiarkowanego spadku liczby zatrudnionych.
Dane za styczeń i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
|w PLN
|zmiana rdr (w proc.)
|zmiana mdm (w proc.)
|WYNAGRODZENIE w I
|9002,47
|6,1
|-6,1
|konsensus PAP
|7,2
|-5,2
|dane za XII
|8,6
|5,6
|w tys.
|zmiana rdr (w proc.)
|zmiana mdm (w proc.)
|ZATRUDNIENIE w I
|6400,5
|-0,8
|-0,2
|konsensus PAP
|-0,6
|0,0
|dane za XII
|-0,7
|-0,1