Płaca minimalna 2026. Ile wyniesie najniższa krajowa?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie:

4806 zł brutto (miesięcznie na pełnym etacie),

31,40 zł brutto (stawka godzinowa przy umowach zlecenia).

Dla pracownika na etacie oznacza to przelew w wysokości ok. 3606 zł netto ("na rękę"). Choć jest to wzrost o blisko 3 proc. względem roku poprzedniego, to prawdziwa rewolucja kryje się w nowych zasadach wyliczania tej kwoty, nad którymi właśnie pracuje rząd.

Nowy wskaźnik - 55 proc. średniej krajowej jako cel

Polska kończy prace nad wdrożeniem dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach. Kluczowym elementem nowej ustawy ma być orientacyjna wartość referencyjna ustalona na poziomie 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Co to zmienia? Do tej pory płaca minimalna była wynikiem trudnych negocjacji politycznych. Nowy mechanizm ma być bardziej przewidywalny i odporny na inflację. Jeśli prognozy średniej płacy będą rosły, "najniższa" będzie musiała za nimi nadążyć. Eksperci przewidują, że dzięki temu już w 2027 roku płaca minimalna może przebić psychologiczną granicę 5000 zł brutto.

Koniec wliczania premii do minimum? Wielka zmiana dla pracowników

To jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian przez pracowników, a zarazem budząca obawy pracodawców. Projekt zakłada stopniowe wyłączanie z płacy minimalnej dodatków i premii. Do tej pory pracodawca mógł wypłacać niską podstawę (np. 4000 zł) i "uzupełniać" ją premią regulaminową do poziomu minimum. Od 2026 roku:

Płaca minimalna ma być "gołym" wynagrodzeniem zasadniczym.

Wszelkie premie, nagrody czy dodatki funkcyjne będą musiały być wypłacane ponad kwotę 4806 zł.

Dla wielu osób oznacza to realną, skokową podwyżkę dochodów, mimo że oficjalna stawka minimalna wzrosła tylko o 140 zł.

Automatyczna waloryzacja i wyższe kary

Nowe prawo ma wprowadzić mechanizm, który zagwarantuje, że płaca minimalna będzie co roku waloryzowana przynajmniej o wskaźnik inflacji. Dodatkowo co 4 lata system ma przechodzić gruntowny przegląd (analiza siły nabywczej i produktywności gospodarki). Rząd planuje również zaostrzenie sankcji dla nieuczciwych firm. Za zaniżanie wynagrodzeń lub spóźnienia w wypłatach mają grozić nie tylko wyższe grzywny, ale i automatyczne odsetki bez konieczności kierowania sprawy do sądu przez pracownika.

Co musisz zrobić w lutym 2026? - podsumowanie

Jeśli pracujesz za minimalną stawkę, sprawdź swój pasek wypłaty. Choć ustawa o "czystej podstawie" jest na finiszu prac legislacyjnych, już teraz warto monitorować, czy Twój pracodawca dostosował Twoje wynagrodzenie do nowej stawki 4806 zł brutto.