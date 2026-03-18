Zagrożenie wywiadowcze ze strony Rosji jest wysokie

W opracowaniu obejmującym lata 2025-2026 zaznaczono, że rosyjska potrzeba zdobywania wiedzy, technologii i produktów w celu wzmocnienia swoich możliwości jest „nieograniczona”.

Według szefowej SAPO Charlotte von Essen, „jak dotąd Szwecja nie była narażona na rozległe próby aktów sabotażu”. – Byliśmy jednak świadkami prób destrukcyjnych rosyjskich cyberataków i wiemy, że zagrożenie wywiadowcze ze strony Rosji jest wysokie – podkreśliła von Essen.

Rosja ma mapować obiekty chronione w Szwecji

Z kolei szef działań operacyjnych SAPO Frederik Hallstroem ujawnił, że „Rosja zleciła agentom mapowanie i dokumentowanie obiektów chronionych w Szwecji.

Za inne kraje zagrażające bezpieczeństwu Szwecji uznano Chiny oraz Iran.

Służby SAPO ostrzegły przed atakami na amerykańskie, izraelskie lub żydowskie instytucje na szwedzkim terytorium, których wykonawcami na zlecenie irańskich służb mogą być działające w Szwecji grupy przestępcze. W 2024 r. przed ambasadą Izraela w Sztokholmie znaleziono granat. Celem irańskich agentów może być również diaspora, ponieważ wielu Irańczyków otrzymało w Szwecji azyl polityczny.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk