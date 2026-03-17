Kluczem do najtańszego opału w 2026 roku okazuje się status "Aktywnego Klienta" w PGG oraz spełnienie nowych kryteriów dochodowych, które uprawniają seniorów do specjalnych dopłat energetycznych wypłacanych przez ZUS.

Aktualne ceny węgla w PGG i u lokalnych dystrybutorów w marcu 2026

W połowie marca 2026 roku Polska Grupa Górnicza utrzymuje stabilne stawki, oferując popularny węgiel orzech oraz groszek (np. Karlik, Pieklorz) w cenie od 1150 złotych za tonę przy zakupie luzem. Sytuacja zmienia się w przypadku opału workowanego na paletach, gdzie za tonę ekogroszku trzeba zapłacić od 1255 do 1450 złotych. W lokalnych składach, szczególnie na Mazowszu i w Polsce centralnej, ceny są o około 200-300 złotych wyższe ze względu na koszty logistyczne. Najdroższym wyborem pozostają obecnie markety budowlane, gdzie cena pojedynczego worka 20 kg często przekracza 36 złotych (ok. 1800 zł/t), co czyni takie zakupy najmniej opłacalnymi u progu wiosny 2026 roku.

Jak kupić tonę węgla za 900 zł? Kod rabatowy dla stałych klientów

W marcu 2026 roku kluczowym elementem strategii oszczędnościowej jest trwająca akcja rabatowa PGG, która pozwala obniżyć cenę tony węgla o 250 złotych. Dzięki kodom "Aktywny Klient 2025", osoby, które dokonały zakupu w poprzednim sezonie, mogą teraz nabyć orzech lub groszek luzem w cenie ok. 900 złotych za tonę. Kody są ważne do wyczerpania zapasów promocyjnych, co sprawia, że marzec to ostatni dzwonek na zakupy przed ewentualnymi zmianami w cenniku na sezon letni. PGG sukcesywnie zwiększa też dostępność niskoemisyjnych paliw z serii "Błękitny", które stają się standardem w regionach z zaostrzonymi uchwałami antysmogowymi.

Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów i ryczałt energetyczny 2026

Marzec 2026 to przełomowy miesiąc dla najuboższych emerytów korzystających z nowych form wsparcia. Seniorzy po 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni), których dochód nie przekracza 2525 złotych brutto na osobę, mogą już składać wnioski o wsparcie w wysokości 1200 złotych rocznie na energię i opał. Ponadto, od 1 marca 2026 roku obowiązuje nowa, zwaloryzowana kwota ryczałtu energetycznego dla kombatantów i osób represjonowanych, która wynosi obecnie 336,16 złotych miesięcznie. Dla uprawnionych grup realny koszt zakupu węgla w marcu 2026 roku jest niemal w całości pokrywany z tych dodatków.

Prognozy cenowe na marzec i kwiecień 2026. Czy warto czekać z zakupem węgla?

Analitycy wskazują, że marzec 2026 to moment "bezpiecznego dołka" cenowego. Choć końcówka zimy bywa mroźna, rynek powoli przygotowuje się do posezonowych wyprzedaży w składach prywatnych, które mogą nastąpić w kwietniu. Jednak biorąc pod uwagę rabat 250 zł w e-sklepie PGG, cena 900 zł za tonę polskiego węgla jest obecnie bezkonkurencyjna i mało prawdopodobne, by spadła jeszcze niżej w nadchodzących miesiącach. Warto również rozważyć zakup w marcu ze względu na dostępną opcję rat 0 proc., która wygasa wraz z końcem kwietnia.