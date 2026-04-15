W rozmowie w Polsat News Leśkiewicz podkreślił, że postanowienie prezydenta ws. funkcjonariuszy jest rezultatem spotkania z 15 stycznia, uzgodnień z szefami służb, z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a przede wszystkim – jak wskazał - z ministrem ds. koordynacji służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

Reklama

Pierwsze wnioski były wysłane rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku, te trafiły po spotkaniu 15 stycznia poprawione, uzupełnione i wczoraj pan prezydent zdecydował mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW – powiedział Leśkiewicz.

Reklama

Dopytywany o to, czy cała procedura musiała trwać tak długo odpowiedział, że to pytanie raczej do rządzących i podkreślił, że gdyby wnioski przygotowane były „w sposób właściwy, na pewno decyzje pana prezydenta byłyby szybciej”.

Przypomnę, co się działo w przypadku wniosków o odznaczenia dla urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Minister Sikorski też wykreował sztucznie aferę dotyczącą odmowy pana prezydenta, jeżeli chodzi o odznaczenia państwowe dla długoletnich pracowników MSZ. Okazało się, że te wnioski były po prostu źle przygotowane - powiedział.

109 odznaczeń dla funkcjonariuszy AW i SWW

Jak dodał rzecznik, prezydent dodatkowo zdecydował o nadaniu łącznie 109 odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego.

Zatem 109 osób, 109 żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego otrzyma odznaczenia państwowe. Także wszystko toczy się zgodnie z procedurami, zgodnie z planem, ale przede wszystkim zgodnie z polskim prawem - podkreślił.

Z opublikowanego w środę rano komunikatu KPRP wynika, że prezydent zdecydował o nadaniu 53 Krzyży Zasługi, 52 Medali za Długoletnią Służbę, 3 Krzyży Wojskowych oraz Wojskowego Krzyża Zasługi.

Minister koordynator służb specjalnych komentuje

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak odniósł się w środę do informacji przekazanych przez rzecznika prezydenta.

Najwyższy czas! Funkcjonariusze ABW od listopada czekali na decyzję prezydenta o nominacji na pierwszy stopień oficerski i według komunikatu rzecznika prezydenta awanse wczoraj zostały podpisane. Dziękując w imieniu funkcjonariuszy za tę decyzję wyrażam nadzieję, że nominacje oficerskie nigdy już nie będą elementem politycznych gier. Ani funkcjonariusze, ani służby na to nie zasługują - napisał Siemoniak.

Zapowiedział też skierowanie następnych wniosków do akceptacji prezydenta.

Pół roku sporu o nominacje

Decyzja prezydenta kończy trwający ponad pół roku spór o nominacje dla funkcjonariuszy ABW a wcześniej także SKW. W tym czasie minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak kilkukrotnie zwracał się do prezydenta o odblokowanie nominacji oficerskich. Przypominał, że „wnioski były składane dwukrotnie”.

20 marca prezydent na wniosek wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW. To pokłosie styczniowego spotkania prezydenta z szefem MON, a także z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz SWW

O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada 2025 r. poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.