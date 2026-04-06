Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, zwrócił się w poniedziałek, w święto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy ABW.

Z okazji Świąt Wielkanocnych chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na co dzień pełnicie bardzo trudną służbę dla Polski. Walczycie z aktami dywersji, walczycie ze szpiegami, ale dzisiaj skupcie się przez te kilka dni na własnych sprawach, na sprawach własnej rodziny – życzył minister.

Pierwsza cywilna służba specjalna

Święto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przypada 6 kwietnia – w rocznicę uchwalenia ustawy z 1990 roku, na mocy której powołano do życia Urząd Ochrony Państwa. Była to pierwsza cywilna służba specjalna w demokratycznej Polsce, stanowiąca fundament współczesnego systemu bezpieczeństwa państwa.

Tego samego dnia uchwalono także ustawę o Policji, która w zmienionej formie obowiązuje do dzisiaj oraz ustawę o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (została uchylona z początkiem 1997 roku)

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa została później zastąpiona obecnie obowiązującą ustawą z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Obecnie szefem ABW jest płk Rafał Syrysko.

Zadania ABW

Zasadniczym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych albo narazić na szwank podstawowe interesy kraju.

Swoje obowiązki ABW wypełnia m.in. poprzez uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach. Gotowe opracowania przekazywane są właściwym organom konstytucyjnym. Przy realizacji zadań Agencja korzysta z uprawnień operacyjnych oraz procesowych.

Lista zadań to m.in.: