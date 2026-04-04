Komenda Główna Policji przedstawiła nowe dane. Od początku 2026 roku do 3 kwietnia do służby przyjęto 1 977 nowych policjantów. Dla porównania w roku ubiegłym w tym samym czasie było to 1 015 nowych przyjęć, a w 2024 r. - 891.

Zainteresowanie służbą pozostaje wysokie - od początku roku liczba kandydatów wyniosła 7 217 i zakładamy, że w całym 2026 roku do służby wstąpi 3 800 nowych policjantów - wskazuje KGP.

Tym samym obecnie służbę pełni 102 521 funkcjonariuszy. Przy stanie etatowym 110 709 daje wakaty na poziomie niecałych 9 proc.

Spada liczba odejść ze służby

Jak poinformował zastępca szefa KGP nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, w dalszym ciągu najgorsza sytuacja występuje w Komendzie Stołecznej Policji (21,19 proc. wakatów), a także na Dolnym Śląsku (11,25 proc.), Śląsku (8,46 proc.) i w województwie zachodniopomorskim (8,21 proc.) - to dane z 1 marca.

Sytuacja w zasadzie idealna występuje natomiast w województwie świętokrzyskim (3,32 proc.), na Lubelszczyźnie (3,45 proc.), Podlasiu (3,93 proc.), Podkarpaciu (4,11 proc.) i w Małopolsce (4,43 proc.) – powiedział. Dodał, że po przejęciu kierownictwa nad formacją w 2024 r. wakat sięgał 15 proc. – Dzisiaj poziom wakatów jest niższy niż 10 proc., z czego się bardzo cieszymy – mówił.

Kochańczyk przekazał, że zmniejszyła się również liczba odejść ze służby, a w tym roku (według stanu na 2 kwietnia – PAP) odeszło jedynie 1757 policjantów. – Dla porównania: w ubiegłym roku odeszło 3,5 tys. policjantów, w 2024 r. - 5400, a w 2023 roku aż 9 tys. funkcjonariuszy - wyjaśnił. – Nigdy do tej pory z Policji nie odeszło tak mało ludzi, jak w tym roku – podkreślił.

Świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych

Dzięki przyjętym w zeszłym roku rozwiązaniom, funkcjonariuszom służb mundurowych przysługuje świadczenie mieszkaniowe. Uprawnia ono do zwolnionej z podatku wypłaty od 900 zł do 1800 zł miesięcznie. Wysokość kwoty uzależniona jest od miejsca zamieszkania lub pełnienia służby. Te pieniądze można przeznaczyć m.in. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.

Rozwiązanie obejmuje Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz Służbę Ochrony Państwa. Dotyczy także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Wprowadzono również nowe formy zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy mieszkających poza miejscowością pełnienia służby. Środki są wypłacane co miesiąc, w wysokości uzależnionej od długości trasy z domu do miejsca pracy.