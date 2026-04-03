Polskie myśliwce poderwane po aktywności Rosji

W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej – poinformowało w piątek, 3 kwietnia Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło dostępne siły i środki. Poderwane zostały dyżurne myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Jak podkreślono, działania są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę przestrzeni powietrznej Polski, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów objętych zagrożeniem. Operacja ma charakter prewencyjny.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło, że sytuacja jest stale monitorowana, a podległe siły pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.



Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.



Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. - napisało w Dowództwo Operacyjne RSZ na platformie X.

Lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie związane z rosyjskimi nalotami na Ukrainę

Chwilę po godzinie 11 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie związane z rosyjskimi nalotami na Ukrainę. Nie naruszono przestrzeni powietrznej RP.