Minister Miłosz Motyka zapytany w piątek, 3 kwietnia 2026 r. w Programie Pierwszym Polskiego Radia, do kiedy będzie działać pakiet CPN, odpowiedział, że "do wtedy, gdy będzie potrzeba", a decyzje będą podejmowane na bieżąco na poziomie rządowym. Dodał, że w przypadku utrzymujących się wysokich cen ropy na świecie będzie "zwolennikiem utrzymania takiego pakietu".

Wzrost cen ropy po konflikcie na Bliskim Wschodzie

Wzrost cen paliw jest związany z sytuacją międzynarodową. Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran, doprowadziła do wzrostu notowań ropy naftowej oraz gotowych paliw. W efekcie wzrosły ceny na stacjach, także w Polsce.

W związku z drożejącymi paliwami w ubiegłym tygodniu rząd wprowadził pakiet „Ceny Paliwa Niżej”, który obejmuje m.in. maksymalne ceny paliw, obniżkę akcyzy oraz niższy VAT.

Turystyka paliwowa pod kontrolą

Szef resortu energii poinformował także, że obserwowany jest kilkuprocentowy wzrost turystyki paliwowej.

- Jest o niej głośno, punktowo jest faktem, ale jeżeli chodzi o szeroką skalę (...), nie widzimy nadmiernego wzrostu, to jest wzrost o kilka procent w stosunku do czasu przed wprowadzeniem pakietu CPN - powiedział Motyka.

Zapytany o to, jakie działania mógłby podjąć rząd, gdyby turystyka paliwowa stała się problemem, wskazał na ograniczenia w limitach tankowania lub ograniczenia tankowania do kanistrów.

- Ograniczenie ze względu na narodowość jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o możliwość tankowania lub stosowania innej ceny, choć jest to jeden z mechanizmów, który może być brany pod uwagę - przekazał.

Dodał, że rząd codziennie analizuje sytuację i obecnie nie widzi takiego ryzyka.

- Jesteśmy też uspokajani, że przed świętami ta turystyka (paliwowa) jest z reguły mniejsza. Pewnie przyszły tydzień to będzie ten moment, kiedy będziemy w stanie w szerszym horyzoncie czasowym określić skalę turystyki (paliwowej) w konkretnych powiatach lub w konkretnych gminach, do konkretnych stacji (...) Zawsze możemy regionalnie, terytorialnie ograniczyć też funkcjonowanie takiego właśnie ograniczenia - dodał Motyka.

Możliwe wsparcie dla rolników

Motyka został zapytany także o kwestie pomocy dla rolników, których dotykają wysokie ceny diesla. Obecnie mają oni zwracaną część akcyzy za zakup paliwa niezbędnego do produkcji rolnej.

Minister przekazał, że rząd analizuje możliwość zwiększenia wsparcia dla rolników, którzy odczuwają skutki wysokich cen oleju napędowego i, że będzie to tematem rozmów z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim.

- Umówiliśmy się na przyszły tydzień i będziemy sprawdzali możliwości, jeżeli chodzi o zwiększenie tego poziomu - powiedział Motyka.

Jak działa pakiet "Ceny Paliwa Niżej"

Rządowy pakiet zakłada m.in. obniżkę VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen paliw. Resort energii publikuje je codziennie w dni robocze, a obowiązują od następnego dnia po ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może skutkować karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. W piątek, 3 kwietnia 2026 r. maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,19 zł za litr, benzyny 98 – 6,80 zł, a oleju napędowego – 7,64 zł (z VAT).